香り・甘味・酸味の揃ったミニトマト！広島アグリネットファーム「スイートルビークイーン」

広島アグリネットファームは、日本野菜ソムリエ協会主催の「野菜ソムリエサミット」の特別企画として開催された、「第4回全国ミニトマト選手権」で、自社が育てた「BimiSmileスイートルビークイーン」を出品し、全国から集まった104品の中で、入賞しました。

広島アグリネットファーム「スイートルビークイーン」

この選手権は、全国各地のミニトマト70品を対象に、野菜ソムリエたちが産地や生産者情報を伏せた状態で、香り・甘み・酸味・食感といった“味そのもの”を純粋に評価する食味審査を行い、その合計得点によって順位を決定するものです。

審査は2025年5月21日(水)に実施され、味覚のプロたちによって「今、最もおいしいミニトマト」のひとつとして高く評価されました。

フレスタホールディングスグループでは、グループの重点方針として “おいしさ追究”を掲げており、商品の品質や味わいに徹底的にこだわった取り組みを進めています。

今回の受賞は、その取り組みのひとつである株式会社プロ・アグリの農業部門において、「本当においしいミニトマト」を目指して栽培された成果であり、私たちが目指す“製造小売業としての食の創造提案”の象徴といえる受賞となりました。

フレスタでは、社内行動規範の一つである「Tasty:商品に自信を持てる人になろう」の実現に向けて、安全でおいしい商品をお客様へお届けすることに今後も真摯に取り組むとのことです。

スイートルビークイーンについて

瀬戸内海に浮かぶ、信号もない離島で「食べた人が笑顔になるようなトマト」です。

その中で糖度8度を超えたものをスイートルビーとして販売。

香り・甘味・酸味の揃ったミニトマトに仕上がっています。

