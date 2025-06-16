ゼンハイザー、創業80周年を記念した期間限定セールを実施
ゼンハイザージャパンは、独Sennheiser electronicの創業80周年を祝した記念プライスプロモーションを、数量限定および期間限定で実施する。期間は2025年6月19日から7月31日まで。
創業者のフリッツ・ゼンハイザー（右）とヨルグ・ゼンハイザー
記念プライスプロモーションは、全国の量販店や楽器店などの正規販売代理店とオンラインストアにて実施。以下の製品を20％オフの価格で提供を行う。
IE 100 PRO BLACK/CLEAR/RED（インイヤーモニタリングイヤホン）
IE 100 PRO Wireless BLACK/CLEAR/RED（ワイヤレスインイヤーモニタリングイヤホン）
HD 25 LIGHT（密閉型ダイナミックヘッドホン）
MKE 600（ビデオカメラ/カムコーダーマイク）
e 935（カーディオイド型ダイナミックマイクロホン）
創業者のフリッツ・ゼンハイザー（右）とヨルグ・ゼンハイザー
記念プライスプロモーションは、全国の量販店や楽器店などの正規販売代理店とオンラインストアにて実施。以下の製品を20％オフの価格で提供を行う。
IE 100 PRO BLACK/CLEAR/RED（インイヤーモニタリングイヤホン）
IE 100 PRO Wireless BLACK/CLEAR/RED（ワイヤレスインイヤーモニタリングイヤホン）
HD 25 LIGHT（密閉型ダイナミックヘッドホン）
MKE 600（ビデオカメラ/カムコーダーマイク）
e 935（カーディオイド型ダイナミックマイクロホン）