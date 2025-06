マイナビオールスターゲーム2025(7月23日・京セラドーム大阪、同24日・横浜)のファン投票第19回中間発表が16日行われ、ソフトバンク勢は選出圏内に含まれていない。このままファン投票での選手がなければ、ダイエー時代の1993年以来、32年ぶりとなる。

一時はパ・リーグの中継ぎ投手部門で松本裕樹がトップに立っていたが、甲斐野央(西武)と入れ替わり、2位に後退している。甲斐野が24万3247票に対し、松本裕は21万4508票で約3万票差に開いている。3人選出の外野手では周東佑京が5位に浮上した。

ソフトバンクは先発投手のモイネロが5位、抑え投手のオスナが4位、二塁手の牧原大成が3位、三塁手の栗原陵矢が4位、DH部門の中村晃が3位などパ・リーグ各部門で追いかける状況となっている。

ファン投票の締め切りは6月22日で。最終結果は7月1日に発表される。

◆オールスターファン投票中間発表◆

パシフィック・リーグ 順位 選手名 球団 累計票数 先発投手 1 今井 達也 L 243,247 2 宮城 大弥 B 214,508 3 伊藤 大海 F 153,847 4 山粼 福也 F 131,665 5 L.モイネロ H 108,869 6 九里 亜蓮 B 65,584 7 隅田 知一郎 L 47,196 8 曽谷 龍平 B 39,056 9 早川 隆久 E 25,752 10 小島 和哉 M 24,537 中継投手 1 甲斐野 央 L 244,694 2 松本 裕樹 H 216,453 3 古田島 成龍 B 156,993 4 河野 竜生 F 156,826 5 鈴木 昭汰 M 72,433 抑え投手 1 田中 正義 F 359,527 2 平良 海馬 L 287,674 3 A.マチャド B 199,434 4 R.オスナ H 68,242 5 則本 昂大 E 67,814 捕手 1 若月 健矢 B 408,965 2 田宮 裕涼 F 257,507 3 古賀 悠斗 L 92,631 4 佐藤 都志也 M 86,860 5 海野 隆司 H 66,940 一塁手 1 野村 佑希 F 325,164 2 頓宮 裕真 B 310,895 3 N.ソト M 124,096 4 T.ネビン L 118,411 5 山川 穂高 H 117,026 二塁手 1 太田 椋 B 498,117 2 滝澤 夏央 L 151,838 3 牧原 大成 H 134,977 4 上川畑 大悟 F 122,976 5 藤岡 裕大 M 70,296 三塁手 1 清宮 幸太郎 F 398,900 2 廣岡 大志 B 193,689 3 村林 一輝 E 167,281 4 栗原 陵矢 H 141,007 5 外崎 修汰 L 91,610 遊撃手 1 宗山 塁 E 343,288 2 紅林 弘太郎 B 328,964 3 水野 達稀 F 173,860 4 源田 壮亮 L 105,327 5 今宮 健太 H 102,511 外野手 1 万波 中正 F 537,490 2 西川 龍馬 B 332,179 3 渡部 聖弥 L 284,886 4 西川 愛也 L 228,998 5 周東 佑京 H 228,261 6 中川 圭太 B 225,787 7 藤原 恭大 M 185,441 8 杉本 裕太郎 B 183,901 9 松本 剛 F 162,405 10 水谷 瞬 F 136,693 DH 1 F.レイエス F 473,360 2 森 友哉 B 236,962 3 中村 晃 H 112,772 4 G.ポランコ M 86,246 5 中村 剛也 L 53,555 セントラル・リーグ 順位 選手名 球団 累計票数 先発投手 1 村上 頌樹 T 210,745 2 山粼 伊織 G 189,076 3 郄橋 宏斗 D 138,165 4 才木 浩人 T 133,656 5 松葉 貴大 D 89,775 6 T.バウアー DB 83,365 7 床田 寛樹 C 58,702 8 東 克樹 DB 44,442 9 森下 暢仁 C 41,791 10 井上 温大 G 25,393 中継投手 1 大勢 G 324,200 2 清水 達也 D 226,362 3 石井 大智 T 222,210 4 伊勢 大夢 DB 89,612 5 島内 颯太郎 C 63,089 抑え投手 1 松山 晋也 D 350,908 2 R.マルティネス G 293,368 3 岩崎 優 T 205,326 4 入江 大生 DB 142,270 5 栗林 良吏 C 92,572 捕手 1 甲斐 拓也 G 358,833 2 坂本 誠志郎 T 209,464 3 山本 祐大 DB 131,123 4 坂倉 将吾 C 124,240 5 木下 拓哉 D 116,194 一塁手 1 大山 悠輔 T 390,364 2 T.オースティン DB 206,376 3 岡本 和真 G 142,792 4 J.オスナ S 127,580 5 中田 翔 D 101,607 二塁手 1 牧 秀悟 DB 362,401 2 中野 拓夢 T 309,070 3 吉川 尚輝 G 180,245 4 田中 幹也 D 111,600 5 山田 哲人 S 72,133 三塁手 1 佐藤 輝明 T 522,330 2 茂木 栄五郎 S 144,267 3 小園 海斗 C 129,978 4 宮粼 敏郎 DB 100,105 5 坂本 勇人 G 81,063 遊撃手 1 矢野 雅哉 C 291,298 2 木浪 聖也 T 247,998 3 村松 開人 D 143,102 4 森 敬斗 DB 101,870 5 泉口 友汰 G 88,488 外野手 1 森下 翔太 T 567,532 2 近本 光司 T 453,370 3 上林 誠知 D 316,640 4 岡林 勇希 D 291,126 5 S.ファビアン C 182,593 6 前川 右京 T 179,491 7 T.キャベッジ G 166,094 8 佐野 恵太 DB 162,881 9 細川 成也 D 129,013 10 秋山 翔吾 C 128,975 ■選出規定数ファン投票終了時点(6月22日(日))で本年度公式戦において以下のいずれかの規定数を満たしていること・投手として5試合以上登板または10投球回以上・野手として10試合以上出場または20打席以上