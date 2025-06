ぬいぐるみや生活雑貨豊富に登場！Apaman Network「べあ〜君 オンラインショップ」

Apaman Networkは、2025年6月16日(月)13時より、企業公式キャラクター「べあ〜君」のグッズが購入できる公式ECサイト「べあ〜君 オンラインショップ」をオープンしました。

Apaman Network「べあ〜君 オンラインショップ」

サイト公開日時 2025年6月16日(月)13:00〜

このサイトは、べあ〜君の世界観をたっぷり詰め込んだ“見て・買って楽しめる”ファン必見の特設ページ。

限定のぬいぐるみや生活雑貨など、多数取り揃え、全国どこからでも手軽に楽しめる内容となっています。

■主な取扱商品

【生活雑貨】

・冷感タオル

・コースター

【ファングッズ】

・揺れるアクリルスタンド

・べあ〜君アクリルキーホルダー

・アンブレラマーカー

【目玉商品】

・べあ〜君ぬいぐるみ50cm 数量限定5べあ〜君

もふもふの触り心地と、やさしい表情が魅力の「べあ〜君ぬいぐるみ」が、オンラインに登場。

これまで手に入らなかった人気アイテムが、購入可能になりました。

お子様へのプレゼントや、お部屋のインテリアとしてもおすすめの一品です。

