イクスピアリ開業25周年を記念した「イクスピアリ開業25周年2525(ニコニコ)キャンペーン」を開催!

「イクスピアリお買い物券500円分」が2,525名にプレゼントされる、注目のキャンペーンです☆

イクスピアリ開業25周年2525(ニコニコ)キャンペーン

実施日:2025年7月7日(月)

賞品:イクスピアリお買い物券500円分(有効期限付き)2,525本

抽選会場・時間:2F B‘ウェイ 12:00〜19:00

詳細URL:https://www.ikspiari.com/ent/campaign/1393039_23843402.html

※イベント内容は、予告なく変更または中止となる場合があります

※スクラッチカードの引き換えは1回につき1枚まで

※なくなり次第終了

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」が、2025年7月7日(月)に開業25周年を迎えます。

その開業25周年を祝した「イクスピアリ開業25周年2525(ニコニコ)キャンペーン」を、1日限定で開催!

7月7日当日に、イクスピアリ内で利用されたレシート3,000円(税込・合算可)以上の提示で、スクラッチカードが1枚もらえます。

当たりが出たら「イクスピアリお買い物券(有効期限付き)500円分」がプレゼントされるキャンペーンです☆

かわいらしい街並みの中でショッピングや食事を楽しめる「イクスピアリ」

また、開業25周年を迎えるこの2025年、イクスピアリはリニューアルを実施中です。

ゲストサービスキャスト コスチュームリニューアル

また、2025年7月7日には、ゲストサービスキャストのコスチュームが19年ぶりにリニューアル!

新しいコスチュームは、“誰もが働きやすいコスチューム”をコンセプトに、実際に着用するキャストの要望を反映。

働くキャストの快適性と、年齢や性別の枠を感じさせない多様性の両立を実現したデザインが採用されています。

25周年のイクスピアリで新たなコスチュームに身を包んだゲストサービスキャストの、新鮮な装いにも注目です☆

イクスピアリ開業25周年の感謝の気持ちを込めたキャンペーン!

「イクスピアリ開業25周年2525(ニコニコ)キャンペーン」は、2025年7月7日開催です。

