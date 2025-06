“ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ”「miffy café tokyo」に、6月21日の「ミッフィー」お誕生日記念メニューが登場!

「ミッフィーのバースデーバーガー」やぷるぷる食感の「バースデーケーキ」、バースデーアートをあしらった「バースデーカフェラテ」がラインナップされます☆

東京・代官山「miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)」バースデーメニュー2025

販売期間:2025年6月19日(木)〜7月31日(木)

「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトに、絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけたミッフィーの絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ「miffy café tokyo」

ロゴ、メインビジュアルや店舗のデザインは、幼い頃に出会ったブルーナ氏の絵本に大きな影響を受けたという佐藤可士和氏の手によって、クラシカルでもどこか新しい印象のデザインとなっています。

そんな「ミッフィーカフェ トーキョー」に、6月21日に迎える「ミッフィー」のお誕生日に先駆け、「ミッフィー」のバースデーメニューが期間限定で登場。

ジュワっと広がる肉汁と香ばしい焼き目がポイントのパテに、にんじんをカリッと揚げて食感をプラスした「ミッフィーのバースデーバーガー」が販売されます。

さらに「ミッフィー」のまんまるなお顔が愛らしい、ぷるぷる食感のバースデーケーキ、バースデーアートをあしらった「バースデーカフェラテ」の3品をラインナップ。

どのメニューもお誕生日スペシャルバージョンのかわいいフォトジェニックなメニューになっています☆

ミッフィーのバースデーバーガー

価格:1,690円(税込)

バンズに「ミッフィー」のお顔がついたかわいらしいチーズバーガー。

ジュワっと広がる肉汁と香ばしい焼き目のパティとカリッと揚げたにんじんの食感がポイントです。

ミッフィーのぷるぷるバースデーケーキ

価格:1,290円(税込)

まんまるな形とやさしく“ぷるぷる”と揺れる見た目も愛らしいバースデーケーキ。

ミルクプリン・マシュマロの耳・ふわふわ生地の3つの食感が楽しめます。

バースデーカフェラテ (hot/ice)

価格:790円(税込)

バースデーアートをあしらったおたんじょうび限定カフェラテ。

2025年はhotだけではなく

iceも用意されています。

特典:バースデーカード

折りたたむとミッフィーの目の前にケーキが登場するオリジナルバースデーカード。

期間中、「ミッフィーのバースデーバーガー」「ミッフィーのぷるぷるバースデーケーキ」を注文された方にプレゼントされます。

※画像はイメージです

※一人一枚まで

※期間中であってもなくなり次第終了となります

※バースデーカフェラテは対象外です

かわいいバースデープレートを味わいながら「ミッフィー」のお誕生日をみんなでお祝いできる期間限定メニュー。

miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)にて2025年6月19日より販売される「バースデーメニュー」の紹介でした☆

ずっしり濃厚アップルパイが自慢!東京・代官山「ミッフィーカフェ トーキョー」リニューアル ずっしり濃厚アップルパイが自慢!東京・代官山「ミッフィーカフェ トーキョー」リニューアル 続きを見る

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お誕生日を記念したバーガーやケーキ・ドリンク!東京・代官山「ミッフィーカフェ トーキョー」バースデーメニュー2025 appeared first on Dtimes.