¡ÚÊõÄÍµÇ°°ìÌëÌÀ¤±¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Î³ÐÀÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä
¡¡ÊõÄÍµÇ°¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4¡áÀÐ¶¶¡Ë¤Ï·ãÆ®¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿16Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó±¹¼Ë¤ÎÇÏË¼¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÀÅÍÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤Ç¡¢µÓ¸µ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¾åäÆ½õ¼ê¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ÏÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤Í¡£¤Û¤é¤Ã¡ª¹Ô¤±¡ª¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È11ÉÃÂæ¤Î¥é¥Ã¥×¤À¤È¿â¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¡ÊÉð¡ËË¤µ¤ó¤Î¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡³ÐÀÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬º£½Õ¤Î¥É¥Ð¥¤±óÀ¬¤È¤¤¤¦¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬À®Ä¹¡£
¡¡¡Ö¡ÊÄÉ²ÃÅÐÏ¿ÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡Ë¤¤¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡¢¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÄá¤Î°ìÀ¼¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÄ´¶µ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¤È°ß¤¬ÄË¤à»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È°ì½ï¤ËÄ´¶µ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¥É¥Ð¥¤±óÀ¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¥¿¥Ð¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢¶áÆüÃæ¤ËÊüËÒ¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¡£