»ûÀ¾Âó¿Í¤Î»£±Æ¤ËÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡ª¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¢£»ûÀ¾¤Ï6·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡ÙºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ûÀ¾Âó¿Í¤Î»£±Æ¤ËÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤Ètimelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð±é¤·¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
6·î15Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¡£Æ»»Þ¤Ï¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È»ÖË¾¤Î¿·ÊÆAD¡¦ËÜ¶¶Íª²ð¤ò¡¢»ûÀ¾¤ÏºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥ã¥¹¥¿ー¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê±é¡§°¤Éô´²¡Ë¤Î¸µºÊ¡¦²£Èø¶³»Ò¡Ê±é¡§ÁêÃÛ¤¢¤¤³¡Ë¤ÈÌ¼¡¦²£Èø¤¹¤ß¤ì¡Ê±é¡§ËÙ±ÛÎï²Ó¡Ë¤ò±Æ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë²ø¤·¤¤¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤ò±é¤¸¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖADËÜ¶¶¤ÈºÇ½ªÏÃ¥²¥¹¥È»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼«Ê¬¤Î»£±Æ¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ë¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Æ»»Þ¤µ¤ó¡£»ûÀ¾¤µ¤ó¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÐ¤ÎÌÚ¡¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¾å²¼¹õ¥³ー¥Ç¤ÎÆ»»Þ¤È¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î»ûÀ¾¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÖ¤ä¤«¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡Ö»£±Æ¤Ê¤¤Æü¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ß¤Ã¤ÁーÅ·»È¡×¡Ö¥Æ¥é´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÆ»»Þ¤Ï¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤Ë°¤Éô¤È»£±Æ¤·¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Âç¤¤ÊÀÄ¤¤²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Åìµþ¥¿¥ïー¤Î²¼¤ÇÎ¾¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¥¿¥ïー¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢²£¤ò¸þ¤¯¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É7Ëç¤ò¸ø³«¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ªËÜ¶¶¤È¤·¤Æ4¥ö·î´Ö¡¢À¸¤¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£