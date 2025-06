2025年8月9日〜11日に国営ひたち海浜公園で開催される<LuckyFes’25>への出演権をかけたオーディション企画「Battle to LuckyFes」の最終選考会が、2025年6月15日に水戸のclub SONICにて開催された。 <LuckyFes’25>への出場をかけてチューンコア上でエントリーされたアーティストは総勢1328組にも及び、音源審査、映像審査と幾多のハードルを乗り越えて最終オーディションに勝ち進んだのは、選びに選ばれた先鋭8組。その中から、見事に<LuckyFes’25>出場権と副賞10万円を獲得したのは、岸本ゆめの、福島清香、JUGEMという3アーティストだった。岸本ゆめのは8月9日、福島清香は10日、JUGEMは11日に<LuckyFes’25>へ出演する。 2024年同様、この「Battle to LuckyFes」最終選考会はチケット一般発売のライブイベントとして開催され、定員150名のclub SONICは早々にソールドアウトとなっていた。音楽ジャンルも活動スタイルも異なる8組のアーティストが、自身の存在証明とも言うべき渾身のステージを繰り広げた。 出演したのは、岸本ゆめの、THENEWLEVEL、Destiny Hope Tiara、STAP Sigh Boys、浜野はるき、JUGEM、福島清香、night roomersの8組で、ジャンルも形式もステージの立ち姿もメンバー構成もみんなバラバラだ。J-POP、オルタナ、ラウド、EDM、R&B、SSW、ロック、ダンスチューン…と多岐にわたり、共通の“物差し”など存在しないこの多様性こそ、まるで世代を超えた<LuckyFes>の持つ魅力をそのまま表したようだ。 審査員を務めたのは、LuckyFes企画プロデューサーDJ DRAGON、LuckyFesチーフコーディネーター水村真菜、LuckyFM編成事業部リーダー鴨川貴史、TuneCore Japan野邊拓実、BARKS烏丸哲也という5名で、加えて150名のオーディエンスによる観客投票もそのまま結果に反映された。つまりアーティストたちは、審査員にも観客にもそのパフォーマンスで「刺さる」必要があるというシビアな構造だ。オーディエンスには上位2組を投票する権利が与えられ、逆に1組しか記載されていないと無効となる旨がアナウンスされていた。つまりは、特定のアーティストの組織票があったとしても直接的な影響を軽減させるものでもあり、ファンでなくとも「良かった」と思ったアーティストが浮かび上がってくる仕組みが採り入れられていた。 アーティストのパフォーマンス時間は1組15分。曲数に制限はない。短くも濃密なステージの中で、各アーティストは楽曲、演出、MCを駆使し、自らの今をぶつけていく。コンテストという場ではあれど、ステージに立つ演者はすべからくパフォーマーだ。ステージに立ち音を出すと目つきが変わる。いつしか自らのライブを枠を超えて、会場はフェスの本番と何ら変わらないエネルギーに満ちていく。8組のアーティストはそれぞれに初見の観客や他アーティストのファンまでも巻き込むステージを展開し、たぎる思いをMCに乗せ、溢れる思いを曲に託して、場内を一体にするコール&レスポンスも勃発、中にはアンコールまでも飛び出すという、水戸のclub SONICは終始ピースフルな熱狂に包まれることとなった。 結果として、岸本ゆめの、福島清香、JUGEMの3組が<LuckyFes’25>への出演権を獲得したが、実のところ得点は極めて僅差で、どのアーティストが選ばれてもおかしくないというハイレベルな争いだった。審査後には「全出演者が、それぞれの音楽人生の中で大きな可能性を持っている」と、審査員陣も声を揃えた。 この「Battle to LuckyFes」は、単なるオーディションイベントという枠を超えて、新たな才能を掘り起こし、観客と出会わせ、フェス本番へと送り出す“原石の発掘場”としてその注目度を高めるものと発展してきた。2024年の「Battle to LuckyFes」で勝ち登ったAshleyは、その後LuckyFM「Lucky Hip Hop」のパーソナリティを務め、木梨憲武のアシスタントとしてAbema新番組「木梨レコード」でレギュラー出演、<LuckyFes’25>においても8月10日にメインステージに立つという躍進を遂げている。<LuckyFes>開催4年目の2025年もまた、ここから飛び立つアーティストたちの新しい物語がスタートとなる記念すべき年となることだろう。 取材・文◎BARKS 烏丸哲也 「Battle to LuckyFes’25」 2025年6月15日(日)@Club SONIC 水戸開場13:15 開演14:00 終演19:00出演アーティスト(出演順)1.岸本ゆめの2.THENEWLEVEL3.Destiny Hope Tiara4.STAP Sigh Boys5.浜野はるき6.JUGEM7.福島清香8.night roomers※観客定員 150名※チケット1枚につき投票券を1枚配布(2アーティスト記載) ※出演権を獲得した岸本ゆめの、JUGEM、福島清香の各出演スケジュールは、後日発表 <LuckyFes’25> ■DAY1:8月9日(土)相川七瀬/AMEFURASSHI/アンジュルム/=LOVE/IS:SUE/m-flo/氣志團/CANDY TUNE/CUTIE STREET/s**t kingz/しなこ/湘南乃風/私立恵比寿中学/SWEET STEADY/スキマスイッチ/高嶺のなでしこ/つばきファクトリー/DXTEEN/Def Tech/NIKO NIKO TAN TAN/Novel Core/ハラミちゃん/日向坂46/Billyrrom/FRUITS ZIPPER/MYERA/MAZZEL/muque […]

