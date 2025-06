音楽プロジェクト「すいそうぐらし」の初フルアルバム『嘘でも好きって言ってほしい夜。』が、2025年10月13日(月・祝)にリリースされる。 本作は、2020年に投稿された活動開始曲「嘘でも好きって。」を起点に、これまでの軌跡をなぞるような構成となっており、過去の代表曲に加え、アルバムのために新たに書き下ろされた楽曲とあわせてすいそうぐらしが描いてきた世界を濃密に閉じ込めた一枚になるとのこと。コンポーザーs-num(スナム)とボーカルEyeによるプロジェクトだが、2020年12月活動以来、都会の狭い部屋で暮らしている様子がまるで水槽に閉じ込められているように見えたことがすいそうぐらしという名前の由来だ。言いたいことが言えない世の中のもどかしさを歌にすることを目指しており、これまでの集大成と言える作品の登場となる。 フィジカル(CD)とデジタル配信の両形式でのリリースが予定されており、フィジカル版はライブ会場限定での販売となる。 アルバムのアートワークは、繊細な感情を描き出すイラストレーター・リチャード君がイラストを描き下ろし、グラフィックデザインをアツミが手掛けている。 本作のリリースを記念し、同日10月13日(月・祝)には東京・渋谷WWW Xにて、自身初となるワンマンライブ<嘘でも好きって言ってほしい夜。>が開催される。これまでオンラインを中心に活動してきたすいそうぐらしが、初めてリアルな場で世界観を表現するという貴重で記念すべき機会となる。 すいそうぐらし『嘘でも好きって言ってほしい夜。』 2025年10月13日発売リリース形態:通常盤CD、デジタル配信販売価格:3,500円(税込)収録予定楽曲:未定Illustration:リチャード君Design: アツミ <それでも好きって言ってほしい夜。> 2025年10月13日(月・祝日)時間:17時開場・18時開演開場:WWW X (渋谷)出演:すいそうぐらし料金:前売:5500円 / 当日:6000円 ※入場時に別途ドリンク代600円チケット:https://tribalcon.zaiko.io/e/suisougurashi-1st-oneman-live[問]event@tribalcon.co.jp X:https://x.com/suisougurashiYouTube:https://www.youtube.com/@suisougurashi-officialTikTok:https://www.tiktok.com/@suisougurashiInstagram:https://www.instagram.com/suisougurashi/

