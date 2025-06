Roseliaが、6月15日に東京・有明アリーナにて単独公演<Sei stark>を開催した。 本公演のオープニングアクトとして登場したのは、夢限大みゅーたいぷ。1stシングル表題曲「コミュ着火 Fire!」を含む3曲を披露し、会場の空気を一気に温めた。 続いて登場したRoseliaは、「未来へ進む勇敢さ」をテーマにした楽曲「overtuRe」でライブの幕を開けた。今年初の国内単独公演となったこの日のステージでは、新旧の人気楽曲を織り交ぜたセットリストを展開。中盤では、6月26日にリリースされる17thシングルの表題曲「Requiem for Fate」と、カップリング曲「Keep Heart」をライブで初披露。花道からセンターステージへと移動しながらのパフォーマンスでは、会場全体を包み込むような演出が観客を魅了した。 さらに、本編ラストには16thシングル表題曲「Dazzle the Destiny」も初披露され、ライブタイトル「Sei stark」が示す通り、力強く圧倒的なパフォーマンスで14曲を駆け抜け、客席からは大きな歓声が送られた。 新情報として、Roselia初のアジアツアー<Neuweltfahrt>の開催も発表された。11月22日の大阪公演を皮切りに、12月から2026年1月にかけてアジア各地域を巡り、2月には東京ガーデンシアターでのファイナル2DAYSが予定されている。また、両A面シングルのリリースにあわせた抽選式フリーライブ<Stolz>の開催も決定した。 なお、ライブの模様は6月22日までアーカイブ配信を実施中。さらに、6月26日には16thシングル「Dazzle the Destiny」と17thシングル「Requiem for Fate」が同時リリースされる。それぞれのBlu-ray付生産限定盤には、昨年12月の<Stille Nacht, Rosen Nacht>や、今年2月に上海で開催された追加公演のライブ映像およびオフショットが収録される予定だ。 写真◎ハタサトシ、関口佳代 Roselia<Sei stark> 2025 年 6 月 15 日(日)@有明アリーナ開場 16:30/開演 17:30出演 :Roselia (相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)https://bang-dream.com/events/roselia2025liveオープニングアクト:夢限大みゅーたいぷ1.コミュ着火 Fire!2.限界現実サバイブ天使3.夢現妄想世界Roselia1.overtuRe2.Break your desire3.BLACK SHOUT4.Swear ~Night & Day~5.ROZEN HORIZON6.Requiem for Fate7.Keep Heart8.BRAVE JEWEL9.Safe and Sound10.ZEAL of proud11.一逢の Full Glory12.Dazzle the DestinyEN1.”UNIONS” RoadEN2.FIRE […]

