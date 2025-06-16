PLAVEのプロフィール帳を大公開！
今回は、6月16日(月)より配信スタートのJP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」で日本デビューを果たしたK-POPバーチャルアイドル、PLAVE(プレイブ)のメンバーにプロフィール帳を書いてもらった。他では明らかにされていない彼らのプライベートは、ファン必見！
日本デビューを控えたPLAVEにインタビュー！お互いの推しポイントやライブ前のルーティンとは？ PLAVEへのインタビューはこちら
■YEJUNのプロフィール帳
■NOAHのプロフィール帳
■BAMBYのプロフィール帳
■EUNHOのプロフィール帳
■HAMINのプロフィール帳
取材・作成=HOMINIS編集部
リリース情報
PLAVE JP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」
配信日：2025年6月16日(月)
https://plave.lnk.to/Hide_and_SeekWE
CD発売日：2025年7月9日(水)
https://plave.lnk.to/JP1ST-SGWE
PLAVE JP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」発売記念ショーケース
2025年6月17日(火)17:00OPEN/18:00START/19:00CLOSE
『2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Japan』開催決定！
■OfficialSite：https://plave-official.jp/
■YouTube：https://youtube.com/@plave_official
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