超大画面テレビで試合体験を提供！ハイセンスジャパン「FIFAクラブワールドカップ(TM)2025」公式パートナー

ハイセンスジャパンは、FIFAクラブワールドカップ(TM)2025の開幕を公式パートナーとして祝福。

世界有数のスポーツイベントとのパートナーシップを通じて、ハイセンスは「テクノロジーで人々をつなぎ、感動を届ける」というブランド理念をさらに強化していきます。

ハイセンスは、FIFAワールドカップ(TM)(2018年・2022年)公式スポンサーおよびUEFA EURO(TM)(2016年・2020年・2024年)公式パートナーとして、長年にわたり世界最高峰の大会を支援してきました。

加えて、PSG(フランス)、NBA(北米)、NRL(オーストラリア)、レアル・マドリード(中東・スペイン)、NASCAR(米国)、レッドブル・レーシング(F1)などとの著名なパートナーシップを通じて、スポーツとの強い結びつきを築いています。

日本においても、ハイセンスはスポーツを通じた地域活性化とブランド認知向上に取り組んでいます。

プロ野球「横浜DeNAベイスターズ」やJリーグ「サンフレッチェ広島」とのスポンサーシップを通じて、地元ファンとのつながりを深め、地域に根ざした活動を推進しています。

これらの連携により、ハイセンスのブランド価値を全国の消費者に伝えるとともに、日本のスポーツ文化への貢献を進めています。

家庭で試合を観戦するファンにとっても、ハイセンスのテクノロジーは新たな試合体験を提供します。

調査会社Omdiaによると、ハイセンスは100インチ以上のテレビ市場で2023年、2024年、2025年第1四半期において世界シェア56.7%でNo.1を獲得。

超大画面がリビングをスタジアムに変え、ゴールや歓喜の瞬間まで臨場感たっぷりに再現します。

