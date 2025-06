創業70周年を記念しオリジナルグッズや「7,000円割引券」を提供！すみや亀峰菴「特典付き宿泊プラン」

すみや亀峰菴は、2025年に創業70周年を迎えたことを記念し、特典付き宿泊プランを公式サイト限定で販売中です。

すみや亀峰菴「特典付き宿泊プラン」

プラン名称 :創業70周年記念プラン ― 瑞穂 × 特別なひととき

販売開始日 :2025年6月16日

予約受付期間:〜2025年10月31日まで

宿泊対象期間:〜2025年10月31日まで

販売チャネル:公式ホームページ限定

【プラン特典(70にちなんだ“ありがとう”の気持ち)】

1. 次回ご利用いただける「7,000円割引券」(1予約につき1枚)

・公式サイトからのご予約限定で適用可

・有効期限:チェックアウト日から1年間

2. 館内利用券700円分(お一人様ごと)

お食事時の追加注文や売店でのちょっとしたお買い物にご利用いただけます。

3. 70周年記念オリジナルグッズ(数量限定)

旅館ロゴ入り限定デザイン。売店でも販売予定の限定グッズを、プラン特典としてプレゼント。(大人1名様につき1つ)

4. 湯の花温泉の素(お土産)

旅の余韻をご自宅でも。大人1名様につき1つお渡しいたします。

5. チェックアウト12:00まで無料延長

通常11:00のチェックアウトが1時間延長に。朝のお時間を、心ゆくまで楽しめます。

■オーストリアワイン

国際評価が高いオーストリアのトップワインは、特に高いコストパフォーマンス。

5つ星、4つ星のトップワイナリーのオーナーも何度も来菴しワインメーカーズディナーや毎年恒例のホイリゲ(新酒)イベントなども開催。

ワイン好きな方も和食にワインって合うの?と思われる方も、魅力的な知る人ぞ知るレアなワインがセラーに収まっています。

当菴ソムリエはオーストリアワイン大使。

■ダイニング「旬膳瑞禾(しゅんぜんずいか)」

旬の食を膳に供する豊かに実った稲穂-瑞禾-。

都の匠 漆喰職人が手掛けたおくどさん(かまど)をはじめ、研ぎ出しの流し台や、たたきの土間など京都の昔ながらのはしりもと(台所)を彷彿とさせるなつかしい空間。

おくどさんで炊きあがったご飯、炭火で焼き上げる季節の食材の香りを食事のお供に。

■ロビー&ギャラリー百代「Gallery Hakutai」

世界的に活躍する現代美術家・柳幸典氏とのコラボレーション。

2021年4月に玄関・ロビーが大規模リノベーション、現代アートと伝統の技が織りなす稀有な空間200平米のロビー&ギャラリーが誕生しました。

ロビーのエントランスには、柳氏とのコラボレーションの象徴として、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を引用した作品(国旗や紙幣などの砂絵を蟻に掘り崩させる「アント・ファーム」シリーズの一つとして制作)Study for Japanese Art -Hokusai- が常設展示。

■ライブラリー「徒然文庫」

調度品には北欧のデザイナーズチェアやアンティークが置かれ、洋館の応接室の様なレトロモダンな雰囲気。

一面に広がる大きな窓から季節の移り変わりを感じ、冬には漆喰の暖炉に薪をくべ暖かくしつらえて皆様をお迎えします。

また、約500冊ほどの本の中からお気に入りの一冊を選んでゆっくりcafeを楽しみ、つれづれのままに過ごすのも旅の贅沢。

■湯の花温泉

大地から絶え間なく湧き出す温泉はミネラルを多く含み、ホルモンバランスを整えてくれるやわらかい泉質です。温泉浴をすることで「カラダ」と「ココロ」をストレスから解き放ち、デトックスをさらに有効なものにしてくれます。

■内湯・露天風呂「離れの湯」

樹齢千年、直径1.6mの桜の木を用いた女性用の露天風呂は、匠の手により湯舟に仕上げました。

男性用の露天風呂は四国の青石と呼ばれる緑色に輝く石を敷き詰め、枕木に桜を用いたジェットバス。湯舟に浸かって見上げる桜吹雪が旅の情緒を盛り上げます。

■貸し切り露天風呂「山の隠れ湯」

木立の散策路の先にある貸し切り露天風呂。山の緑に囲まれて、自分だけの特別な時間。

きらきらと差し込む木漏れ日の中、たっぷりとした湯につかり広々とした空間を独り占めできる贅沢を存分に楽しめます。

【施設概要】

名称 : すみや亀峰菴

所在地 : 京都府亀岡市ひえ田野町 湯の花温泉

客室数 : 25室

電話 : 0771-22-7722

