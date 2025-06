テーマは味の世界旅行！リーベルホテル大阪『万博気分を味わう 世界を巡る夏のディナー＆スイーツブッフェ』

リーベルホテル大阪は、2025年7月18日(金)〜9月30日(火)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて、世界の食文化にインスパイアされた創作料理とスイーツを取り揃えた『万博気分を味わう 世界を巡る夏のディナー&スイーツブッフェ - Global Fusion Feast-A Summer Dinner & Sweets Buffet - 』を開催します。

リーベルホテル大阪『万博気分を味わう 世界を巡る夏のディナー&スイーツブッフェ』

販売場所: 3F「Dining BRICKSIDE」

提供期間: 2025年7月18日(金)〜9月30日(火)

価格 : 食べ放題+ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

大人(中学生以上)7,000円/小学生3,500円/未就学児(4〜6歳)2,000円

飲み放題(アルコールドリンク)2,500円

※アップグレード期間(8月9日(土)〜16日(土))の価格は以下となります。

大人(中学生以上)8,000円/小学生4,000円/未就学児(4〜6歳)2,500円

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間: 17:00〜21:30(最終入店21:00)

※コース料理はL.O. 20:00

リーベルホテル大阪は、2025年7月18日(金)〜9月30日(火)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて、世界の食文化にインスパイアされた創作料理とスイーツを取り揃えた『万博気分を味わう 世界を巡る夏のディナー&スイーツブッフェ - Global Fusion Feast-A Summer Dinner & Sweets Buffet - 』を開催。

“味の世界旅行”をテーマにまるで、“食の万博”を体感するような、多彩なラインナップで、ディナータイムをより華やかに彩ります。

■「万博気分を味わう 世界を巡る夏のディナー&スイーツブッフェ

- Global Fusion Feast-A Summer Dinner & Sweets Buffet -」概要

世界の食文化にインスパイアされた、ホテルシェフの創作料理とスイーツがそろう夏限定ブッフェ。

ヨーロッパ、アジア、南米など、さまざまな国の風を感じるひと皿で、まるで“味の世界旅行”をしているような気分に。

約60種の料理と約20種のスイーツが勢ぞろいの万博気分あふれる空間で、世界を巡る“食の万博”を、楽しめます。

世界の料理を、ホテルシェフの感性でアレンジ

ヨーロッパからは、トルコの冷製スープ「ジャジュック」や、サーモンとサワークリームを包んだフランス風オモニエール、イタリアンテイストの「帆立ジェノベーゼ焼き」などここでしか味わえないテイストにアレンジ。

また南米からは、ブラジルの郷土料理「ムケッカ」風の魚介煮込み、アジアからは中国の「XO醤炒め」、韓国冷麺、日本ならではの「握り寿司」や「ビーガン寿司」を用意。

ライブキッチンでは、定番の「国産牛のローストビーフ」を目の前で提供されます。

さらに世界のビールとのペアリングもオプションにて楽しめます。

ひと皿ごとに広がる“世界の風”を感じながら味わうお食事のひとときが楽しめます!

世界各国の伝統的なスイーツ

世界でも人気の高いスイーツを、たくさん味わっていただいたいという思いから、食べやすい一口サイズで用意されました。

オーストリアの「リンツァートルテ」、ポルトガルの「エッグタルト」、オーストラリアの「ラミントン」、アメリカの「ウーピーパイ」、中国の「マンゴープリン」など、食後のひとときにぴったりの甘い旅が待っています。

さらに、ライブスイーツでは削りたての苺とミルクを重ねた「けずりいちごのミルキーパフェ」を、台湾風にアレンジ。

目の前で仕上げるパフェは、夏にうれしい、ひんやりとしたご褒美です。

■メニュー例

【冷製料理】

・ジャジュック(トルコ)

・サーモンとサワークリームのオモニエール仕立て(フランス)

・ピンチョス2種(スペイン)

【温製料理】

・牛肉と彩り野菜のXO醤炒め(中国)

・ムケッカ(ブラジル)

・殻付きホタテのジェノベーゼ焼き(イタリア)

・握り寿司各種・ビーガン寿司(日本)

【ライブ料理】

・国産牛のローストビーフ(日本)

・豚骨醤油ラーメン(日本)

・韓国冷麺(韓国)

【スイーツ】

・リンツァートルテ(オーストリア)

・エッグタルト(ポルトガル)

・ラミントン(オーストラリア)

・マンゴープリン(中国/香港風)

・ウーピーパイ(アメリカ)

【ライブスイーツ】

・けずりいちごのミルキーパフェ(日本/台湾風)

【期間限定アルコールドリンク】

・コロナ(メキシコ)

・ビッグウェーブ(アメリカ)

・ブルックリンラガー(日本)

ほか

ピンチョス(スペイン)

韓国冷麺(韓国)

国産牛のローストビーフ(日本)

アルコールドリンク集合

ムケッカ(ブラジル)

ジャジュック(トルコ)

ラミントン(オーストラリア)

けずりいちごのミルキーパフェ(日本/台湾風)

リンツァートルテ(オーストリア)

■8月9日(土)〜8月16日(土)のお盆期間は“グレードアップメニュー”が登場!

注目は「ボイルズワイ蟹」。

夏にも贅沢に楽しめる蟹の食べ放題で、ひときわ特別なひとときを演出します。

さらに、海の幸を閉じ込めた涼やかな「オマール海老と海の幸のクリスタルジュレ」や、「本鮪の赤身」から「中とろ」へとグレードアップした握り寿司、スイーツには、果実感たっぷりの「マンゴータルト」や「トロピカルフルーツのマチェドニア」、そして和の甘味「抹茶あんみつ」など、ジャンルを超えて楽しめるラインナップを用意。

ご家族やご友人とのお集まりにもぴったりな、夏だけの“ごちそう時間”を楽しめます。

ボイルズワイ蟹

オマール海老と海の幸のクリスタルジュレ

マンゴータルト

<アップグレードメニュー>

・ボイルズワイ蟹

・オマール海老と海の幸のクリスタルジュレ

・グレードアップ寿司(本鮪赤身→中とろに変更)

・マンゴータルト

・トロピカルフルーツのマチェドニア

・抹茶あんみつ

■大阪ベイエリアの夜景を眺めながらのお食事も楽しめます!

夏の夜風に吹かれながら、大阪ベイエリアの夜景と共に楽しむお食事の時間は、特別な夏の思い出のワンシーンに最適。

【テーブルチャージ料金】

プレミアシート

1席1,500円

(1日3組限定の2名様用)

レギュラー(ハイビュー、パラソル、ソファー)

1名様あたり500円(4歳以上)

※3歳以下無料

スタンダード

無料

テラスイメージ

プレミアシート

ハイビューシート

レギュラーシート

