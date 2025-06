ひと口で、ときめく贅沢！100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 大阪泉大津店『プレミアムスウィート』

「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 大阪泉大津店」は、2025年4月18日にオープンし、閉店まで残り50日を切りました。

100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 大阪泉大津店『プレミアムスウィート』

● 価格 :700円(税込)

● 発売日:2025年6月14日(土)より、数量限定、予約優先

■店舗情報

店舗名 : Tony Bake 大阪泉大津店

所在地 : 大阪府泉大津市東豊中町2-1-6 オレンジビル101

営業期間 : 100日間限定(営業時間は11時00分〜17時00分※完売次第終了)

定休日 : 不定休

「チョコが売っていないチョコ専門店」がコンセプトの、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 大阪泉大津店」は2025年4月18日にオープンし、閉店まで残り50日を切りました。

閉店までのカウントダウン開始を記念して、新商品『プレミアムスウィート』を2025年6月14日(土)より販売中。

【ひと口で、ときめく贅沢】

『プレミアムスウィート』は、不動の人気No.1「スウィート」をさらに贅沢にアップデートした、「閉店前の今だけ」味わえる特別な一品です。

バター香るクロワッサンの中に、まろやかで濃厚なクリームをしのばせ、外側にはチョコレートをまとわせ板チョコをトッピング。

さらに金粉をあしらい、特別な100日間にふさわしい、プレミアムな仕上がりです。

