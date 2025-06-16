Âçºå¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤é3¿ÍÂáÊá¡¡¿©ÃæÆÇ¤Î±Ä¶ÈÄä»ß´ü´ÖÃæ¤Ë»Å½Ð¤·ÊÛÅöÄó¶¡¤«
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÂçºå¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤¬¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ç¤Î±Ä¶ÈÄä»ß´ü´ÖÃæ¤Ë»Å½Ð¤·ÊÛÅö¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Î¡ÖÆüËÜÎÁÍý´î°ì¡×¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦ËÌÌîÇî°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê69¡Ë¤ÈÅ¹Ä¹¤ÎËÌÌîÇîÌÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¡¢½÷¾¤ÎËÌÌî·Ð»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê68¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÌîÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ïº£Ç¯2·î¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ¤Ç2Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÅ¹¤Ç»Å½Ð¤·ÊÛÅö11¸Ä¤òÄ´Íý¤·¡¢µÒ¤ËÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿Ê£¿ô¤ÎµÒ¤¬¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£