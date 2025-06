【東京マルイ再販情報:6月13日分】

東京マルイは6月13日、ガスブローバック3点を再販した。

今回再販されたのは、ガスブローバックハンドガン3点。「USP」(18,480円)、「M1911A1コルトガバメント」(18,480円)、「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」(16,280円)が再販された。

「USP」詳細

「M1911A1コルトガバメント」詳細

「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」詳細

価格:18,480円 全長:195mm 銃身長:95mm 重量:720g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:25+1発(1発は本体に装填した場合)価格:18,480円 全長:218mm 銃身長:112mm 重量:798g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:26+1発(1発は本体に装填した場合)価格:16,280円 全長:199mm 銃身長:95mm 重量:850g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:28+1発(1発は本体に装填した場合)

