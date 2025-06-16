¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¼êÉüµ¢·èÄê¤Ë¡Ö´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡£¤â¤¦¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»þÂå¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦Äç¼£²ñÄ¹¤¬¾Ð´é
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬16Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡£ÂÇ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤È¡¢¤â¤¦¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»þÂå¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦°ì¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀ¤³¦¾¯Ç¯Ìîµå¿ä¿ÊºâÃÄ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÂè31²óÀ¤³¦¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡¡½©ÅÄÂç²ñ¡×¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï7·î30Æü¤«¤é8·î7Æü¤Þ¤Ç½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¸©¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï½é¤á¤Æ¡£À¤³¦¤Î11¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÌó80¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¿²¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤ÆÌîµå¶µ¼¼¤ä¸òÎ®»î¹ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ÎÎØ¤ò¹¤²å«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£