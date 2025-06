ケンコー・トキナーのピントあわせのいらない8倍双眼鏡に、ディズニーのキャラクターデザインが登場。

フリーフォーカスタイプで便利に使える「ディズニーキャラクター ピントあわせのいらない双眼鏡」が発売されています!

ケンコー・トキナー「ディズニーキャラクター ピントあわせのいらない双眼鏡」

販売開始:2025年6月13日(金)

価格:オープン ※ケンコー・トキナーオンラインショップでは3,630円(税込)

倍率:8倍

対物レンズ有効径:22mm

実視界:4.6°

1000m先の視野:80m

最短合焦距離:15m

サイズ:82×42×104mm

質量:125g

付属品:ネックストラップ

ケンコー・トキナーから、「ディズニーキャラクター ピントあわせのいらない双眼鏡」が登場。

ディズニーキャラクターをあしらった、ピントあわせのいらない8倍双眼鏡です。

ピントあわせのいらないフリーフォーカスタイプなので、サッと使えて便利。

軽量&コンパクトにできていて、コンサートやスポーツ観戦、旅行など様々なシーンで活躍してくれる双眼鏡です。

シンプルな操作で使いやすい双眼鏡なら、おでかけがより楽しくなります!

ミッキー&ミニー

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のイラストをあしらった、「ディズニーキャラクター ピントあわせのいらない双眼鏡」

ナチュラル系カラーの双眼鏡本体に、モノクロイラストのミッキー&ミニーが映えるデザインです☆

くまのプーさん

やさしいカラーの本体に「くまのプーさん」を描いた、ピントあわせのいらない8倍双眼鏡。

「ピグレット」の姿やお花のもチーフも描かれ、かわいらしい雰囲気です!

フリーフォーカスで簡単に使えて、お出かけが楽しくなる、ディズニーキャラクターの双眼鏡。

ケンコー・トキナー「ディズニーキャラクター ピントあわせのいらない双眼鏡」は、2025年6月13日より販売中です!

