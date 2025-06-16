¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¡¢·ëº§Á°¤Î¡È¼ýÆþ³Êº¹¡É¤Ï¡Ö¤Ü¤íÉé¤±¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢º§Á°¹ç½É¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡×¡ÊÁ´8ÏÃ¡¿ABEMA¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥È¡¼¥¯´ë²è¤Ë½Ð±é¡£·ëº§Á°¤Î¡È¼ýÆþ³Êº¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤È¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¤¬¡¢¡È½÷À¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÉËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥È¡¼¥¯´ë²è¡Ö½÷À¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä²¶¤¿¤Á¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡ª¡×¡£
º£²ó¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÏÉô¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç´é¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»²²Ã¼Ô¤Î·Ý¿Í¤ÎÉâµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÉâµ¤¤ÎÏÃ¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢ÄÅÅÄ¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ëº§Á°¤Ë¼ýÆþ³Êº¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÉô¤¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢°ìÈÖ¤Ï¹¹ð¼ýÆþ¡£¤Ü¤íÉé¤±¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦ÆÃÍ¤Î¡È·ëº§¤ÎÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö³ÆÈÖÁÈ¤ä»öÌ³½ê¤Ë¤ª»Ç¤¤Î©¤Æ¤Æ¡Ä¡×¡ÖÂåÍýÅ¹¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿·Ê¹¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¡¢¶È³¦¤ÎÎ¢»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤È¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¤¬¡¢¡È½÷À¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÉËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥È¡¼¥¯´ë²è¡Ö½÷À¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä²¶¤¿¤Á¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥º¡ª¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ëº§Á°¤Ë¼ýÆþ³Êº¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÉô¤¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢°ìÈÖ¤Ï¹¹ð¼ýÆþ¡£¤Ü¤íÉé¤±¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦ÆÃÍ¤Î¡È·ëº§¤ÎÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö³ÆÈÖÁÈ¤ä»öÌ³½ê¤Ë¤ª»Ç¤¤Î©¤Æ¤Æ¡Ä¡×¡ÖÂåÍýÅ¹¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿·Ê¹¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¡¢¶È³¦¤ÎÎ¢»ö¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£