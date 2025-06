クロックスから、ポケモンのスペシャルコラボレーションコレクションが登場。

クラシック クロッグとジビッツ チャームにポケモンたちが登場するほか、対象店舗ではポケモン×Crocs限定デザインがジビッツ テーブルを飾ります☆

クロックス(Crocs)「ポケモン」スペシャルコラボレーションコレクション

発売日:2025年6月11日(水)

販売店舗:クロックス公式オンラインストア、クロックス直営店、クロックスパートナーストア、その他クロックス取扱い店舗

限定デザイン ジビッツ テーブル対象店舗:クロックス渋谷パルコ店、クロックス名古屋パルコ店、クロックス 沖縄パルコシティ店(パートナーストア)、クロックス イオンモール沖縄ライカム店 (パートナーストア)、クロックス あべのQ’sモール店(パートナーストア)、クロックス ららぽーと新三郷店(パートナーストア)、クロックス ららぽーと東郷町(パートナーストア)

カジュアルフットウェアのグローバルリーダーである「クロックス」から、ポケモンとのスペシャルコラボレーションコレクションが登場。

世界中から愛されるポケモンとクロックスがタッグを組んだ、遊び心あふれるファッションアイテムです。

スペシャルコラボレーションコレクションとして登場する全4種類のクロッグには、冒険心をくすぐる魅力がギュッと詰まったラインナップ。

子供から大人まで、あらゆる世代のファンの“好き”に応えてくれます☆

また、発売を記念して、対象店舗ではポケモン×Crocs限定デザインがジビッツ テーブルを飾る企画も。

2025年6月11日より、対象店舗にて期間限定で実施されています!

ポケモン プリント クラシック クロッグ

価格:9,900円(税込)、キッズ 6,050円(税込)、トドラー 5,500円(税込)

サイズ:20cm〜31cm、キッズ 18cm〜24cm、トドラー 12cm〜17.5cm

ピカチュウ・ゼニガメ・ヒトカゲ・フシギダネの総柄プリントが入った「ポケモン プリント クラシック クロッグ」

フットウェア全体を彩るデザインで、子ども向けサイズも展開しているので、親子や家族でお揃いにして楽しめます。

さらに、プリント柄とお揃いになる、ポケモンのジビッツ チャーム付き。

冒険心をくすぐる魅力が、ギュッと詰まった1足です!

ポケモン バーサス クロッグ

価格:9,900円(税込)

サイズ:20cm〜31cm

異なるタイプのわざを表現したモチーフが足元でぶつかる、左右非対称のデザインが目を引く「ポケモン バーサス クロッグ」

ポケモン同士のバトルのワクワクを、そのまま形にしたような仕上がりです。

右足はオレンジ色をベースに、リザードンのプリントやジビッツ チャームをあしらったデザイン。

左足は青色をベースに、カメックスのプリントやジビッツ チャームが着いています!

ほのおとみず、対照的なポケモンの姿がカッコいい、インパクトのあるデザインです。

イーブイ ポケモン クラシック プラットフォーム クロッグ

イーブイをイメージした「イーブイ ポケモン クラシック プラットフォーム クロッグ」は、カラフルなプラットフォーム クロッグがポイント。

ヒールストラップには、イーブイのふわふわな毛並みをモチーフにしたファーをプラスしています!

かわいらしいデザインの1足には、エナメルのポケモンチャーム付きチェーンも。

キュートなスタイルで、街中でも注目を浴びること間違いなしの一足です☆

キッズ 「ピカチュウ」 ピンク クラシック クロッグ

価格:6,050円(税込)

サイズ:18cm〜24cm

キッズ用のかわいい1足として「ピカチュウ」 ピンク クラシック クロッグもラインナップ。

ピンクをベースにしたカラフルなクロッグは、足元を華やかにしてくれそう!

ピカチュウやモンスターボールのモチーフで飾った、楽しいデザインです☆

ジビッツ チャーム 5 パック

価格:各2,420円(税込)

足元を彩るジビッツ チャームが5個入ったパックも登場。

テーマに合わせたパックを選んで、好みのジビッツ チャームを集められます。

ポケモン パルデア 5パック

パルデア地方に登場する、5種類のポケモンをセットにしたパック。

ニャオハ・ホゲータ・クワッスのほか、パピモッチとパモも入っています!

ポケモン キャラクター 5パック

ピカチュウをはじめ、イーブイやトゲピーなどを集めたパック。

クロッグに取り付けて、自分好みのコーディネートを作れます☆

ポケ ボール 5 パック

いろいろなモンスターボールを集めた、ジビッツ チャーム5個セット。

スタンダードなモンスターボールのほか、ハイパーボールやマスターボールもセットになっています!

ポケモン アソート 5 パック

いろいろな地方のポケモンたちを集めた、アソートセット。

特徴的なポージングで生き生きした姿がチャームになっています。

ポケモン バラエティ 5 パック

ニャースやメタモンなどが揃うバラエティ豊かなラインナップ。

ほかのパックと組み合わせて使うこともでき、足元を賑やかに飾れます☆

ジビッツ チャーム

価格:各715円(税込)

ポケモンやモンスターボールデザインのジビッツ チャームも多数。

ピカチュウや

イーブイなど、おなじみのポケモンたちがラインナップされています。

ほかにも、ロコンに

トゲピーといったポケモンが登場。

モンスターボールや

ニャース

カラカラ

メタモンのジビッツ チャームもあり、自分で選んで出かければ、ポケモンたちと冒険する気分になれそうです!

ポケモンとコラボしたクロックスの、遊び心あふれるフットウェア。

クロックスの「ポケモン」スペシャルコラボレーションコレクションは、2025年6月11日より発売中です!

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

