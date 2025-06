グランプリは北海道樽前工房の厚切りジンギスカンプレミアム！味付ジンギスカングランプリ2025

「味付ジンギスカングランプリ2025」実行委員会は、4回目となる「味付ジンギスカングランプリ2025」を開催し、市販品の「一般部門」および飲食店提供商品を対象とした「店舗メニュー部門」の2部門において、グランプリならびに各賞を決定しました。

「味付ジンギスカングランプリ2025」実行委員会は、4回目となる「味付ジンギスカングランプリ2025」を開催し、市販品の「一般部門」および飲食店提供商品を対象とした「店舗メニュー部門」の2部門において、グランプリならびに各賞を決定。

■味付ジンギスカングランプリとは?

日本人にとって最もポピュラーな羊肉料理といえばジンギスカン。

なかでも「味付ジンギスカン」は、ジンギスカン文化とともに全国へ普及し、各地域で独自の進化を遂げ、特産品としても人気です。

気軽に美味しく家庭で楽しめ、美食としてもっともっと注目されるべき「味付ジンギスカン」の価値を世に伝え、味付ジンギスカン業界を盛り上げること。

そして、羊肉の需要を増やすことが「味付ジンギスカングランプリ」の目的です。

■審査方法について

【一般部門】

現在、市販されている味付ジンギスカン商品で、オーストラリア産のラムまたはマトンで作られたものが対象。

エントリーされた全43商品は10名の審査員によるブラインドで審査を行い、上位3商品を選定。

その後、2025年5月1日(木)に行われました東京都内での一般消費者による試食審査に加え、5月16日(金)〜5月18日(日)に札幌で開催された「北海道ジンギスカンフェスティバル2025」にて、一般来場者による決選投票を行い、グランプリを決定しました。

【店舗メニュー部門】

ジンギスカン専門店、焼肉店、居酒屋、レストランなど各種飲食店にて、現在提供中もしくは開発中(商品化し提供予定のもの)の「味付ジンギスカンメニュー(タレに漬け込まれた羊肉料理)」を対象としました。

本部門においても一般部門と同様に、「オーストラリア産のラムまたはマトンを使用」していることがエントリーの条件。

味付の種類やスタイルは問わず募集しました。

エントリーされた各メニューについては、審査員による実食審査によって、グランプリ及び各賞を選出しました。

一般部門エントリー商品

店舗メニュー部門エントリー商品

■味付ジンギスカンはサステナブルな「未来の食べもの」!

味付ジンギスカンはおいしさだけではなく、現代社会が抱えるさまざまな課題(食のライフスタイルの変化、地球規模の食肉価格の上昇、環境負荷など)に対して、解決の可能性を持つサステナブルな食肉加工品であると、私たちは考えています。

その特徴は以下の通りです。

(1) 多くの商品が冷凍で流通しているため、賞味期限が長く、フードロスの削減に貢献できる

(2) すでに味付された状態で販売されているため、家庭で手軽に調理でき、アレンジの幅も広い

(3) 羊肉は低カロリーで高たんぱく。

栄養面においても高い訴求力がある

(4) オーストラリア産ラム(オージー・ラム)はすべてハラル認証済みのため、宗教上の問題を問わず幅広い層に安心して楽しめる

(5) 羊は環境負荷の低い家畜として注目を集めている

このように、味付ジンギスカンには「未来の食」を支える可能性が多く秘められています。

■ 受賞商品

(1) 一般部門

<グランプリ>

社名: 株式会社北海道樽前工房

商品: 厚切りジンギスカンプレミアム

グランプリ(一般部門)

<準グランプリ>

社名: 有限会社管野精肉店

商品: 塩ラムジンギスカン

準グランプリ(一般部門)

<準グランプリ>

社名: 株式会社尾谷商店

商品: 特選尾谷のらむじん

特選尾谷のらむじん

<オージー・ラム賞>

社名: 株式会社佐久精肉店

商品: SAK特上ジンギスカン(しょうゆ)

オージー・ラム賞(一般部門)

<ジンギスカン応援隊賞>

社名: 有限会社潤屋 なんぽろジンギスカン

商品: 極厚ラム

ジンギスカン応援隊賞(一般部門)

<ラムバサダー賞>

社名: 有限会社潤屋 なんぽろジンギスカン

商品: ラム肩ロース

ラムバサダー賞(一般部門)

<クックパッド賞>

社名: 株式会社sheep

商品: 瀬戸内レモンの塩ジンギスカン

クックパッド賞(一般部門)

<RiCE賞>

社名: 株式会社Hapir

商品: 特製厚切り味付きジンギスカン

RiCE賞(一般部門)

(2) ニューウェーブ部門

<グランプリ>

社名: 株式会社HIT Corporation

(HEY MEAT)

商品: 厚切りマトン味付けジンギスカン

グランプリ(店舗メニュー部門)

<準グランプリ>

社名: 株式会社大黒商事

(旭川成吉思汗大黒屋)

商品: 大黒屋の味付けジンギスカン

準グランプリ(店舗メニュー部門)

<ジンギスカン応援隊賞>

店名: 株式会社HIT Corporation

(北海道大雪ジンギスカン 雪ノ下)

商品: オリジナルジンギスカン

ジンギスカン応援隊賞(店舗メニュー部門)

<オーストラリア ビクトリア州政府賞>

店名: MASAエンタープライズ株式会社

(ジンギスバルまーさん)

商品: 旨口ロースたれ

オーストラリア ビクトリア州政府賞(店舗メニュー部門)

