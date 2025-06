メズム東京、オートグラフ コレクションに、期間限定でスイカとバジルの「レイヤード・パフェ」が登場。

赤と緑のコントラストが映える、夏限定の彩りと涼を重ねた大人の一品を楽しめます☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」スイカとバジルの「レイヤード・パフェ」

提供時間:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)

提供時間:月〜金曜日 14:00〜22:00、土・日・祝日 12:00〜22:00

料金:

・レイヤード・パフェ 2,800円(税・サ込)

・ドリンク付きセット(お茶もしくはコーヒーおかわり自由) 3,800円(税・サ込)

提供場所:メズム東京16階 バー&ラウンジ「ウィスク」

予約:Webまたはメズム東京にTel(03‐5777‐1112)

※数量限定で提供

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

16階バー&ラウンジ「ウィスク」にて、スイカとバジルの「レイヤード・パフェ」が提供されます!

季節ごとに異なる味わいが楽しめる、メズム東京の「レイヤード・パフェ」

2025年の夏は、みずみずしいスイカと香り高いバジルを組み合わせた、涼やかで洗練された大人の一品が用意されます。

スイカの甘みとバジルの爽やかな香りが重なり合う味わいは、暑さが続く季節にぴったり。

緑豊かな浜離宮恩賜庭園と東京湾の水辺を望む、バー&ラウンジ「ウィスク」の空間で堪能できます☆

スイカとバジルの「レイヤード・パフェ」 各層

2025年の夏の「レイヤード・パフェ」は、みずみずしいスイカと香り高いバジルが織りなす、暑い季節にぴったりな一品。

各層に味のこだわりや遊び心が込められた、赤と緑のコントラストが映えるパフェに仕上げられています。

トップ:フロマージュブランのアイスクリームとクロレラシガレット

スイカの皮をイメージしたクロレラ入りのシガレットと、ツタを模したビターチョコレートを添え、自然の彩りと遊び心を表現。

フロマージュブランのアイスクリームが酸味とまろやかさを加え、全体を大人の味わいに仕上げられています。

夏らしい彩りと食感をプラスし、奥行きある味わいです!

一層目:スイカキューブ

一層目には、その時季に最も甘くみずみずしいスイカを、キューブ状にカットし、贅沢にトッピング。

スイカの甘くてジューシーな味わいをたっぷり楽しめ、その下にはピスタチオを加えて味わいにアクセントを添えているのがポイントです。

ひと口ごとに、夏ならではの爽やかな清涼感が楽しめます☆

二層目:スイカとハイビスカスのジュレ

二層目は、鮮やかな紅色が目を引くスイカとハイビスカスのジュレが、パフェの中心を彩ります。

トロピカルな酸味と甘みが重なり、夏らしい清涼感を演出。

その中にはアロエを加え、“種”に見立てたチョコレートパフをアクセントに散りばめる遊び心も!

さらに、その下はフランボワーズ・クリームを敷き詰めています。

三層目:バジルのミルクプリン

三層目は、優しい甘さのミルクプリンに、爽やかなバジルの香りをほんのり効かせてあります。

なめらかな口あたりの中に広がるハーブの風味が、後味に涼やかな余韻を残します。

四層目:バジルのジュレ

一番下の四層目には、濃いグリーンが目にも涼やかなバジルのジュレを使用。

清涼感のある風味が全体の甘さを引き締め、パフェに爽やかなアクセントを添えます!

バジルのミルクプリンと一緒にいただくのがおすすめです☆

彩りと涼を重ね、2色のコントラストが映える、大人のレイヤード・パフェ。

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」のスイカとバジルの「レイヤード・パフェ」は、2025年7月1日〜9月30日まで提供です!

