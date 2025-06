BTSのJINが自身のInstagramを更新し、J-HOPEのコンサートに出演した際のステージ裏ショットを公開。J-HOPEも、ゲスト出演したJIN、そしてJUNG KOOK(ジョングク)、応援に駆けつけたBTSメンバーたちの写真を公開し、大きな反響を呼んでいる。

【写真】BTSジンステージ裏ショット/J-HOPEとジョングク(6枚目)&ジン(15枚目)のハグ、コンサートに駆けつけたBTSメンバー(13枚目)/14日の公演写真

■J-HOPEのツアーグッズTシャツを着用し、笑顔を見せるBTSジン

JINが出演したのは、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムで開催された、J-HOPEのワールドツアーアンコール公演『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STREET’ FINAL』の6月13日の公演。この日、JINはツアーグッズのTシャツにシャツを重ね、同じくグッズのポーチを腰に装着。蝶がプリントされたジーンズを履き、キラキラと輝くマイクを手にアンコールのシーンで登場。BTSの名曲「Spring Day」をJ-HOPEとともに歌唱、5月にリリースした自身のソロ曲「Don’t Say You Love Me」、そして、J-HOPE・JUNG KOOKと共にコラボ曲「Jamais Vu」を歌い、会場を盛り上げた。

本投稿では、全3枚のステージ裏ショットを公開。1枚目は口角をきゅっと上げた笑顔でカメラを見つめるショット、2枚目は階段に足をかけ、マイクを口元に当てた“歌っている風”の姿、そして3枚目は腕を組み、視線を外したポーズ。久々に大勢のARMY(アーミー/BTSのファンネーム)の前に立ったJINは、投稿に「僕のアミ(ARMY)、愛してるよ~」と、愛のメッセージも添えている。

この投稿にJ-HOPEも「ジンヒョン(ジン兄さん)、愛してる」とコメントで反応。ファンも「ジンくんとホビさんのハーモニー最高だった!」「ステージにたつジンくんやっぱり素敵!」「アミサランへにやられた」「JINくん、ホビさんのツアーグッズしっかり身につけててかわいい」「ホビさんからのお返事も愛」など熱いコメントが続々と寄せられている。

■BTSメンバーが集結!感動の“DAY1”ショットにファン歓喜

なお、J-HOPEも自身のInstagramに、2つの投稿で、2日間のステージ写真やオフショットを公開。臨場感溢れる写真で、熱いパフォーマンス、そして会場の盛り上がりを伝えた。

BTSのデビュー記念日である6月13日の“DAY1″投稿には、JUNG KOOKと笑顔で抱き合うショット(6枚目)や、応援に訪れたV(ヴィ)、RM(アールエム)、SUGA(シュガ)、JIMIN(ジミン)の姿が映るモニター写真(13枚目)、ステージに上でのJINとの熱いハグと、ぐっと握ったふたりの手のモノクロのアップショット(15・16枚目)、同じくゲスト出演したJUNG KOOK(ジョングク)とともに3人で楽しげに目線を交わすショットも。

SNSでは、「ジョングクの嬉しそうな顔に泣いた」「ホビさんとジンくんの握った手にグッときた」「3人の楽しそうな顔!!」「BTSの絆が伝わってきて胸がいっぱい」「完全体のステージがさらに待ち遠しくなった」など熱気あふれるコメントで賑わっている。