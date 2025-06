ザ・リッツ・カールトン沖縄のイタリアンレストラン「ちゅらぬうじ」にて、新しいコースメニューの提供がスタート。

新たに料理長となったイタリア人シェフによる「Profumo D’Estate」は、注目の新コースメニューです☆

また、沖縄料理を楽しめるダイニング「グスク」には、沖縄らしい夏の味覚が登場します!

ザ・リッツ・カールトン沖縄「ちゅらぬうじ」「グスク」新メニュー

提供開始:2025年6月16日(月)

ザ・リッツ・カールトン沖縄内のイタリアンレストラン「ちゅらぬうじ」と、伝統的な沖縄料理を楽しめるダイニング「グスク」に、新たなメニューが登場。

4皿からなる「ちゅらぬうじ」の新コースメニュー「Profumo D’Estate」は、手軽に味わえる内容です。

「グスク」の新メニューには、沖縄らしい味覚が集まります!

イタリアンレストラン「ちゅらぬうじ」新コースメニュー Profumo D’Estate Summer 2025

提供期間:2025年6月16日(月)〜11月14日(金)

料金:18,000円(税・サ込)

内容:全4皿

前菜「ブッラータチーズ いちじくのサラダ、沖縄産黒胡椒、葡萄のマスタード煮添え」パスタ「グリーンパスタのラビオリ 自家製リコッタチーズ、ズッキーニ、ブラックガーリックソース」魚料理または肉料理・マクブ(魚料理)「グリーンピースのマッシュ、島らっきょうのブレゼ」・鴨胸肉(肉料理)「アーモンドクリーム、キャラメリゼしたルバーブ、クランベリーデミグラス」ドルチェ「ティラミス ココアパウダー、マスカルポーネ」

新メニューのなかでも注目は、2025年3月にイタリアンレストラン「ちゅらぬうじ」の料理長に着任したイタリア人シェフ、シモーネ・セヴェリーニによるコースメニュー「Profumo D’Estate」

全6皿からなる従来の人気コース「DEGUSTAZIONE」を、より気軽に楽しめるよう、4皿のコース料理にアレンジした内容です!

ショートコースの前菜は、クリーミーな味わいが魅力のブッラータチーズに、フレッシュなイチジクを添えたアンティパスト。

味覚のアクセントに沖縄の島胡椒(ピパーチ)を効かせ、前菜に続いてパスタ料理が登場します。

パスタ料理は、フレッシュなリコッタチーズを包んだラビオリを、香り高きブラックガーリックソースと共に味わえます。

食感のアクセントとなるスライスズッキーニと、爽やかな香りのスイートバジルを添えて仕上げているのもポイントです。

メインディッシュは、好みに合わせて魚料理か肉料理のどちらかを選択。

魚料理は、甘みのある身が特徴で沖縄三大高級魚としても知られる「マクブ(シロクラベラ)」をグリルし、皮目も香ばしく仕上げられています。

グリーンピースのソースや、蒸し煮にした島らっきょうと共に味わう、沖縄らしいメニューです。

肉料理には、丁寧にローストした鴨胸肉を用意。

まろやかなアーモンドクリームやキャラメリゼしたルバーブ、クランベリーの酸味を活かしたデミグラスソースと一緒にたんのうすることができます。

コースを締めくくるデザートは、イタリアンデザートの大定番「ティラミス」です!

イタリアンレストラン「ちゅらぬうじ」コースメニュー DEGUSTAZIONE Summer 2025

提供期間:2025年6月16日(月)〜11月14日(金)

料金:各25,000円(税・サ込)

内容:全6皿

冷前菜「コウイカ タリアッテレ、パセリのクロロフィル、バーニャカウダフォーム、イカスミソース」温前菜「フジッローニ パスティフィーチョ・マンチーニ、ウニ、豆のブロード」パスタ「ラビオリ グリーンパスタ、自家製リコッタチーズ、フレッシュズッキーニ、ブラックガーリックソース」魚料理「マクブ グリーンピースのピュレ、島らっきょうのブレゼ」肉料理「沖縄県産テンダーロイン ローストコーンクリーム、季節野菜、名護ウイスキー香る仔牛のジュ」ドルチェ「シークヮーサータルト シークヮーサーソルベ、メレンゲ小菓子」

従来より展開している全6皿の人気コース「DEGUSTAZIONE」も、季節に合わせて料理内容を一新。

料理長に着任してわずか数か月ながら「沖縄の食材にすっかり魅了され、イタリア料理と沖縄食材の融合を日々楽しんでいる」と語るシモーネ氏。

彼らしい、沖縄の旬な食材とイタリアンの伝統的な手法が、見事に調和した料理の数々が登場します!

「ちゅらぬうじ」新料理長、シモーネ・セヴェリーニ氏 プロフィール

ローマ近郊の家族が営むオリーブ農園で、季節の恵みを大切にし、地域の豊かな食文化に育まれたシモーネ・セヴェリーニ氏。

その原点は、料理への情熱に深く根ざしています。

高校卒業後、料理の道へと進み、二十歳という若さで渡英。ヨーロッパ、北アフリカ、中東などを巡りながら多様な食のスタイルと技術を学ばれました。

長年の海外での経験を経て、再びイタリアへ戻り、より深い知識と独自のアイデアを取り入れながら、料理への情熱をさらに磨いてきました。

ヴェネツィアやローマの世界的な5つ星ホテルでは、伝統とモダンが融合したイタリアンをはじめ、サステナビリティを重視した革新的な料理を手がけ、地元食材を活かしたメニュー開発にも尽力。

こうした経験を通じ、セヴィリー二の料理は、更なる進化を遂げています。

ダイニング「グスク」新メニュー

左下「うなくじ天ぷら 」、右上「スーチカ―炙り」、右下「ミミガーポン酢」

提供期間:2025年6月16日(月)〜

提供時間:11:00〜13:30(L.O.) 17:00~21:30 (L.O.)

新メニュー(税・サ込):

ミミガーポン酢 1,800円冷やし沖縄そば 4,000円(10月中旬まで)スーチカ―炙り 3,200円うむくじ天ぷら 3,000円沖縄ぜんざい 2,300円

伝統的な沖縄料理を楽しむことができるダイニング「グスク」には、沖縄の食の魅力がぎゅっと詰まった、数々の料理が新登場します☆

冷やし沖縄そば

「冷やし沖縄そば」は、豚と鶏、鰹節で丁寧に取った出汁にシークヮーサーの香り。

「スーチカ―炙り」は、沖縄の泡盛と島マースで漬け込んだ豚バラ肉を、炭で香り豊かに焼き上げた一品です。

沖縄ぜんざい

ほかにも、沖縄で広く愛される「沖縄ぜんざい」やミミガーを使った料理などが、新しいメニューとして楽しめます!

手軽に楽しめる4皿の新コースと、沖縄らしい夏の味覚を味わえる新メニュー。

ザ・リッツ・カールトン沖縄「ちゅらぬうじ」「グスク」新メニューは、2025年6月16日より提供開始です☆

