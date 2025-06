FLOWが6月14日(土)、15日(日)に横浜・ぴあアリーナMMにて<FLOW THE FESTIVAL 2025>を開催した。 ◆<FLOW THE FESTIVAL 2025>写真(16枚) 2024年7月から約1年、世界中を<ANIME SHIBARI 2024-2025>と冠したワールドツアーを敢行してきたFLOW。その主催による“ロックバンドが創るアニソンロックフェス”と謳われる本フェスは、昨年の初開催に続き2回目の開催となった。 フェス当日は、サンボマスターやスキマスイッチなど豪華出演者が各ステージで自身の持つアニソンタイアップ楽曲を中心としたセットリストで熱の籠ったライブパフォーマンスを披露。BLUE ENCOUNTは「VS」(アニメ『銀魂』)、flumpoolは「夜は眠れるかい?」(アニメ『亜人』)など、人気楽曲を人気アニメの映像を背負って披露する、アニソンロックフェスならではの演出もみられた。 各日程のFLOWパートでは、自身の持つ人気アニソンは勿論、GRANRODEOやBACK-ON、MICRO & KURO from HOME MADE 家族らとのコラボステージも実現。さらに初日のラストにはシークレットゲストの串田アキラを呼び込み、初日出演アーティスト陣による「キン肉マン Go Fight!」をスペシャルコラボレーションとして披露、そして2日目のラストにはオールラインナップにてFLOWの代表曲「GO!!!」をスペシャルコラボレーションしている。 2日間・合計16時間にわたる熱狂を生み出したイベントの最後には、来年2026年6月6日(土)、7日(日)ぴあアリーナMMでの3度目となる<FLOW THE FESTIVAL 2026>の開催が発表された。 FLOWは今月末、新たなタイアップとして『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』第4部主題歌「White Moon」を6月26日(木)に配信リリース。また海外・国内でのアニソン関連フェス出演など、世界中を飛び回っての活動が予定されている。 Photo by “SUGI” Yuya Sugiura, 佐藤広理, 郡元菜摘 ライブ情報 <J-POP SOUND CAPSULE @AX2025 〜Anisong World Matsuri Returns〜>【日程】 2025年7月3日(木)【会場】Peacock Theater, Los Angeles【出演】FLOW / GRANRODEO / トゲナシトゲアリ / […]

The post “ロックバンドが創るアニソンロックフェス”<FLOW THE FESTIVAL 2025>ぴあアリーナMMで今年も盛況開催 first appeared on BARKS.