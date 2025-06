GANG PARADEの活動10年目突入とメジャー3rdアルバム『GANG RISE』のリリースを記念した巨大イラスト広告が、渋谷駅道玄坂地下に登場した。 掲出された広告は全長約22mに及ぶ圧巻の一枚絵だ。世界的なイラストレーター/アニメーター・すしおが今回のために描き下ろしたビジュアルで、すしおデザインによる特別衣装を纏ったGANG PARADEの11名のメンバーが、躍動感あふれるポージングで描かれている。 これからもさらに“RISE”し続けていくというグループの決意を象徴するインパクトあるビジュアルで、すしおの唯一無二の筆致で描かれた巨大イラストを間近で堪能できる貴重な機会だ。グループの10年の歴史や各メンバーの個性も細部にまで散りばめられているので、渋谷を訪れる際にはぜひチェックを。 渋谷駅地下通路 道玄坂ハッピーボード (田園都市線渋谷駅B1F 道玄坂方面A0・A1出口付近)掲載期間 : 6月22日(日)まで※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください Major 3rd Album「GANG RISE」 2025年6月18日(水)発売商品予約&配信: https://gangparade.lnk.to/3rdAL・完全盤(2CD+Booklet) \7,700(税込) / 厳選盤(1CD) \3,300(税込)・厳選盤:\3,300(税込) 完全盤 [Disc1]1.GANG RISE 作詞・作曲:ケンタ (WANIMA) / 演奏:WANIMA2.無理無理きもい 作詞:J×S×K / 作曲:大森靖子3.Sparkling Moon 作詞・作曲:不眠症4.Gang Gang Disco 作詞・作曲:石毛輝 (the telephones) / 演奏:the telephones5.パショギラ (11SOUL ver.) 作詞・作曲:首藤義勝 / 演奏:KEYTALK6.アンビバレント 作詞・作曲:田口 悟 (RED in BLUE) / 演奏:RED in BLUE7.一夏 (11SOUL ver.) 作詞:牛肉 / 作曲:雄之助8.涙は風に、思いは歌に (11SOUL […]

