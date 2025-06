LE SSERAFIMがデビュー後初めて開催するワールドツアーの日本公演<2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN>のファイナルを、さいたまスーパーアリーナで3日間にわたって開催した。 ◆ライブ写真 今回のワールドツアーは3rd Mini Album『EASY』、4th Mini Album『CRAZY』、5th Mini Album『HOT』から構成された「EASY-CRAZY-HOT」3部作プロジェクトのフィナーレ。その日本公演のファイナルは、さいたまスーパーアリーナ公演が3日間いずれも全席指定席完売し、会場を埋め尽くしたファンたちの大歓声に包まれた。 LE SSERAFIMのメンバーたちがステージに登場すると、オープニングから会場が揺れるほどの熱い大歓声が沸き起こった。LE SSERAFIMは今年3月にリリースした5th Mini Album『HOT』に収録された楽曲を冒頭から次々と披露し、特に収録曲「Come Over」のステージでは、リズミカルなダンスと圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。 その後、グローバルヒット曲の「EASY」のパフォーマンスでクールな姿を魅せたかと思えば、昨年リリースした日本オリジナル曲「Star Signs」では、観客の近くでパフォーマンスを披露し、ファンたちとの交流を楽しんだ。さらに5人のメンバーは、ダンサー14人とともに4th Mini Album『CRAZY』収録曲「Chasing Lightning」のステージを披露。昨年11月にヨーロッパ最大の音楽授賞式<2024 MTV EMA>で披露したヴォーギングダンスのステージをダイナミックな演出とともに再現し、続く「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」と「CRAZY」のパフォーマンスでは会場の熱気も最高潮に。 公演の後半には、LE SSSERAFIMのこれまで歩みを表すような数々のヒット曲を連続で繰り出し、着実なグループの成長を証明した。その後、アンコールステージでは6月24日(火)発売の日本4thシングル ‘DIFFERENT’のタイトル曲「DIFFERENT」をファンの前で初披露。「DIFFERENT」は、LE SSERAFIMの日本音盤として初めて日本オリジナル曲をタイトルに掲げた楽曲で、Disco Funk(ディスコ・ファンク)スタイルの音楽と、グルーヴィーなビートやファンキーなベース、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなメロディが世界中のファンを虜にしている。 洗練されたパフォーマンスと堂々とした姿で観客を魅了したLE SSERAFIMは、約3時間にわたる公演で全24曲を披露。名古屋、大阪、北九州、さいたまの全4都市9公演で約11万人を動員し、日本における人気を再確認させた。 また、アンコールステージの途中には、初ワールドツアーの日本公演<2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN>の追加公演を東京ドームで開催することをサプライズ発表した。 初の東京ドーム公演決定を発表したLE SSERAFIMは、「アンコール公演で初の東京ドーム公演が決まりました!いまだにわたしたちも信じられないです」(SAKURA)と、初の東京ドーム公演決定に喜びを見せ、「FEARNOTの皆さんが東京ドームのステージに連れて行ってくれました」(HUH YUNJIN)「いつも忘れられない夢のような日々をわたしたちにプレゼントしてくれて、ありがとうございます」(KIM […]

The post LE SSERAFIM、初となる東京ドーム追加公演を発表。たまアリ3DAYS公演は大盛況のうちに終了 first appeared on BARKS.