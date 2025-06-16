¥í¥Ã¥Æ¡¢7·î20Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¤òÀèÃå1Ëü¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï16Æü¡¢7·î20Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Î°û¤à¥¢¥¤¥¹¡Ö¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤È¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¤òÀèÃå1Ëü¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¡Ö¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤Î´§¶¨»¿»î¹ç¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ë¤¤¤³¤¦¤¼¡£¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµå¾ì³°¼þ¡¦µå¾ìÀµÌÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ³«¾ì1»þ´ÖÁ°¤«¤éÀèÃå¤ÇÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤ÇÈùºÙÉ¹¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂç¤¤¯¤·¡¢ÈæÎ¨¤â¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÎä¤¿¤µ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²Ö²Ð¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿²Æ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å ¥Ð¥Ë¥é¡ã²Æµ¨¸ÂÄê¡ä¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à·¿¤ÎºÆÀ¸PETÉÔ¿¥ÉÛÀ½¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤³¤È¤ÇÎä¤¿¤µ¤ä¿åÅ©¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¹¥É¾¤ÎÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎBLACK SUMMER¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×5Áª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ½ºî¡£¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¡£
¢§ ¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡õ¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÜºÙ
ÆüÄø¡§7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï
ÇÛÉÛ»þ´Ö¡§15»þ00Ê¬¡Á»î¹ç³«»Ï30Ê¬¸å¡¡¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»
ÇÛÉÛ¿ô¡§ÀèÃå1Ëü¿Í
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§µå¾ì³°¼þ¡¦µå¾ìÀµÌÌ¥¨¥ê¥¢
¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ïÎà¡§¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¡¢ÎëÌÚ¾¼ÂÁÅê¼ê¡¢Æ£²¬ÍµÂçÆâÌî¼ê¡¢¥Í¥Õ¥¿¥ê¡¦¥½¥ÈÆâÌî¼ê¡¢Æ£¸¶¶³Âç³°Ìî¼ê¡£·×5Áª¼ê¡Ê¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤Î¤¿¤áÁª¼ê¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¢¨Å·¸õÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÉÛÆüÄø¡¦ÇÛÉÛËç¿ô¡¦¾ì½ê¡¦»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê