【ゲームズワークショップ 6月21日の予約開始商品】 6月16日(日本時間) 公開

Arcane Journal: Armies of Grand Cathay

ゲームズワークショップは、6月21日に予約を開始する商品を公開した。今回は「Warhammer: The Old World」で使用できる「Grand Cathay」のミニチュアと関連商品の発売が主となっている。なお「Warhammer: The Old World」は英語版のみの展開となる。

「The Old World」の新たな陣営「Grand Cathay」のユニット詳細や設定、ゲーム中で使えるマジックアイテムなどを記したソフトカバー版書籍。

「Grand Cathay」はかつて「ウォーハンマーFB」(ファンタジーバトル)において「大キャセイ帝国」と設定や背景のみが存在し、その後「Total War: Warhammer III」にてモデルが初登場した陣営。中国神話に基づいており、デザインの各所に中国的な部分が見て取れる。

Grand Cathay Battalion

「Grand Cathay」スターターセットともいえるセットボックス。「Jade Warriors」30体、「Jade Lancers」10体、「Cathayan Grand Cannons」2体、404個のデカールを収録したシートを同梱する。それぞれ片手武器と盾の他に両手武器などの組み替えが可能。

Shugengan Lord on Great Spirit Longma

「龍馬」(Longma)に登場した指揮官で、魔術師として陣営に編入できる。「Lord」と「Longma」それぞれに頭部が2種付属し、「Lord」は左右の腕も2種付属する。

Gate Masters of the Celestial Cities

「Jade Warriors」を率いる指揮官で、防衛戦に長けた古参兵という設定のミニチュア。歩兵と騎兵の2体セットで、「Battle Standard」(戦旗)を装備することも可能。

Sky Lantern

Cathayの創造力が生み出した飛行船。檻に入れられた「Vermilion Warbird」の力で空中に浮かび、高い位置からの攻撃ができる設定。かごに搭乗する指揮官は「Magistrate」か「Strategist」を乗せられるが、どちらも正方形ベースを使用して徒歩状態で組み立てられる。

Cathayan Sentinel

「Celestial Dragon」が生み出した土の構造物。あるものは風景に一体化していたり、足元に供え物が置かれていたりするという。起動すると魔法の炎が燃え上がり、薙刀を振るって戦う。2種のポーズ、2種の頭部、2種の首の向き、武器の装飾用に4種の刃パーツが付属するプラスチック製ミニチュア。

Grand Cathay Reference Cards と Dice Set

36枚で「Grand Cathay」のルールや武器ステータスを記したカードセットと、20個のダイスセットがそれぞれ発売決定。ダイスセットは6の目に陣営シンボルが描かれている。

Warhammer: The Old World - Matched Play Guide

「Warhammer: The Old World」のマッチプレイ用の情報を48ページで記したガイド。6つのシナリオに加え、イベント運営関する情報も記す。

Middle-earthシリーズの受注生産

「Middle-earth Strategy Battle Game」のキットの受注販売を6月21日10時から30日16時にかけて行なう。

Swan Knights on Foot

Swan Knights

Swan Knight Commanders

Faramir

Minas Tirith Command Sets

