【アル(ドレス)】 受注期間:8月20日まで 2026年5月 発売予定 価格:17,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「アル(ドレス)」を2026年5月に発売する。受注期間は8月20日まで。価格は17,500円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ゲヘナ学園所属、便利屋68の社長「陸八魔アル」がゴージャスなドレス姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

ハードボイルドなレディを気取る彼女らしい、気品と風格に満ちあふれた深紅のドレス姿を忠実に再現しており、衣装のしなやかなシルエットやスリットからのぞく美しい脚線美、そして胸元から指先にかけての丁寧な造形が、アルのスタイルの良さを引き立てている。

また、ジャケットやバッグ、アクセサリー、手袋といった各パーツの異なる質感にこだわり、細部まで彩色で表現しており、アルらしい得意気な表情とあわせて、彼女の魅力を存分に堪能できるほか、ジャケットを外した姿や、名刺を持たせたポーズも再現することができる。

「アル(ドレス)」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約240mm

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。