EXILE¡¦¾¾ËÜÍøÉ×¤µ¤ó¡ÊMATSU¡Ë¼ç±éÉñÂæ¤Ç±ÝËÜÉðÍÈÌò¤ËÄ©Àï¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¡ã°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤«»Ä¤»¤¿¤é¡×
¹õÁ¥Íè¹Ò¤ËÍÉ¤ì¤ëËëËö¡¢¾¡³¤½®¤ÎÅý³ç¤Î¤â¤È¡¢ÆÁÀîËëÉÜ½é¤Î³¤·³ÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¡¢ËëÉÜ¤Î¾øµ¤Á¥¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë½Ð¼«¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¤³¤ÎÁ¥Äì¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢Á¥¾è¤ê¤¿¤Á¤È°Î¿Í¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ø¤è¤í¤·¤¯¸õ¡ÁBOTTOM OF HEART¡Á¡Ù¤¬¡¢6·î26Æü¤«¤éËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤È¤·¤Æ´úËÜ¤Î»ÒÂ©¡¦±ÝËÜ³ø¼¡ÏºÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢EXILE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤¿¾¾ËÜÍøÉ×¤µ¤ó¡£Æü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤Á¥Äì¤Ç¡¢Á¥¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥«¥Þ¤ËÀÐÃº¤òÆþ¤ì¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê³ø¼¡Ïº¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡£ÉñÂæ¤Î¤³¤È¤ä¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¹½À®¡§¤«¤ï¤à¤é¤¢¤ß¤ê¡¡»£±Æ¡§ËÜ¼Ò¡¦±üÀ¾µÁÏÂ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±éÉñÂæ¤Ç±ÝËÜÉðÍÈÌò¤ËÄ©¤à¡¢¾¾ËÜÍøÉ×¤µ¤ó
* * * * * * *
1Ç¯¤Ë1²ó¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¡¢ÉñÂæ¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¤è¤í¤·¤¯¸õ¡ÁBOTTOM OF HEART¡Á¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢·àÃÄ¥«¥à¥«¥à¥ß¥Ë¥¡¼¥Ê¼çºË¤Î¾¾Â¼Éð¤µ¤ó¤¬2008Ç¯¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿±éÌÜ¤ò¤´¼«¿È¤Ç´°Á´¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤Æ¡¢¤ª¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¤Ê¤«¤ÇÉñÂæ¤Ï¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÁ´ÉôÇí¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤¤¤Ä¤â¡Ö1Ç¯¤Ë1²ó¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä±ÝËÜ³ø¼¡Ïº¡Ê¤Î¤Á¤Î±ÝËÜÉðÍÈ¡Ë¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·Ä´¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤Þ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡¢ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï³ø¼¡Ïº¤ÎÇ¯Îð¤¬¡¢ËÍ¤Î¼ÂÇ¯Îð¡Ê50ºÐ¡Ë¤è¤ê¼ã¤¤ÀßÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³ÀÑ¤ß¡£ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·Î¸Å¤ËÄ©¤à¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡¢ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
±ÝËÜ³ø¼¡Ïº¤¿¤Á¤Î»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¶¯¤µ
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢´úËÜ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿³ø¼¡Ïº¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Àè¤¬¡¢¾øµ¤Á¥¤ÎÁ¥ÄìºÇ¿¼Éô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¹õÁ¥Íè¹Ò¸å¡¢ËëÉÜ¤ÏÆüËÜ½é¤Î³¤·³¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥¯¥È¤òÄ¹ºê¤Ç»Ï¤á¡¢³ø¼¡Ïº¤ÏÀ¾ÍÎ¤Î¹Ò³¤µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤Ä¤â¤ê¤Ç¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾øµ¤Á¥¤È¤¤¤¦°ìÈÖºÇÀèÃ¼¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤ºÇ²¼ÁØ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤Ü¤Ã¤È¤ó¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Á¥¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¼ÞÇ®¤Î¥«¥Þ¤Ë¡¢ÀÐÃº¤ò¤¯¤ÙÂ³¤±¤ëÃË¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢³ø¼¡Ïº¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÈÖÄìÊÕ¤Ë¤¤¤ëÅÛ¤é¤¬µðÂç¤ÊÁ¥¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»þÂå¤âÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤ÆºÇ²¼ÁØ¤Ë¤¤¤ëÃË¤¿¤Á¤¬¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÊÁ¥Äì¤Ç¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ç»þÂå¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¡£
¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¹ñÌ±¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤ÆÁªµó¤Ë¹Ô¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡£Åö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÄìÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»É¤µ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
EXILE»þÂå¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
EXILE¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÖÉ½¸½¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡£¤¿¤ÀÍÙ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤é¤ÏÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡£
EXILE¤Î»þ¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»þ¤Ï¡¢´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¤¢¤ÈÉñÂæ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ê¥Þ¥â¥Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¸¾å±éÆâÍÆ¤Ç¤â¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏËè²ó°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë´é¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼ºÇÔ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¡¢±ÇÁü¤Î¤è¤¦¤ËNG ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤âÉñÂæ¾å¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¾øµ¤Á¥¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à´¶¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏEXILE¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£ÂçÀª¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«¤»Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¤â°Õ»Ö¤òÉ½¤¹¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÄìÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ»×¤¦¤³¤È
¤³¤ÎÉñÂæ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢5·î27Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æº£¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Á³¡¢¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é51¡¢52¡¢53¡Ä¡Ä¤È¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ç¤ÏËèÆü¡¢¼ã¤¤º¢¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ÏÄË¤¤¤È¤³¤í¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£EXILE¤Î»þ¤Ë¡¢¤È¤¯¤Ë¸ª¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þº£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿©À¸³è¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì»þ´üÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥º¥Ü¥ó¤¬Íú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢Áé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢·ã¤·¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÆâÍÆ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤É¤ª¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡£
¥µ¥é¥À¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÈÂÀ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤äÀÄ¤¸¤½¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¹©É×¤òÂ³¤±¤Æ¡¢5kg¤°¤é¤¤Áé¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢´¥ÁçÈ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é²½¾Ñ¿å¤Ï·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
É×ÉØ¤Ç¤è¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë
²È¤Ç¤Î¿©»ö¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿©»ö°Ê³°¤Î²È»ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È2ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÇË»¤·¤¤¡£½Î¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤È¤«¡¢ËÍ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²È¤Î¤³¤È¤Ï´ðËÜ¡¢ËÍ¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤¦¡È°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡É¤¬É×ÉØ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¡¢ÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Éô²°¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¤½¤ÎÅÔÅÙÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇò¤¤¤â¤Î¤È¿§¤â¤Î¤ÏÊ¬¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀö¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÊ¤Ë¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Î¨Àè¤·¤Æ²È»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¶ì¾Ð¡Ë
»Å»öÊÁ¡¢³°¿©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤Ï´ðËÜÅª¤Ë²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÃç¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ËÍ¤âÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤È¤¯¤Ë²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤«ºÊ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬»Ò¤É¤â¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢°ìÊý¤¬»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÜ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¸¤ë»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬É¬¤º¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÃçÄ¾¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤¦¡È°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡É¤¬É×ÉØ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÀ¸»º¼ÔÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ò½¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÆ»¤òÁ¦¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¿Í¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¤Î°ÕÍß¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£¤ÏYouTube¤ä¥²¡¼¥à¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ÆÇ®Ãæ¤Ç¤¤ë¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¿¤À¾ÃÈñ¤¹¤ë¤À¤±¤è¤ê¤Ï¡¢À¸»º¼ÔÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Æ¤Î´õË¾¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤«¤é¡¢ËÍ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î»ÔÌ±Ê¸²½Âç»È¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÀîºê¤Ï¤É¤ó¤É¤óÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ô¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀîºê¤Ç¡¢Â¿¼ñÌ£¤ÊËÍ¤Ïº£¡¢ÇÀ»ºÊª¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¡¢¡ÊEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ËUSA¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¡ÖU¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡¢¥¦¥à¥é¥¦¥ÈÉÕ¤¡Ë¤ÈMAKIDAI¤È°ì½ï¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖBABY NAIL¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ËÍ¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤«¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£