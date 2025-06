【週刊少年ジャンプ 2025年29号】 6月16日 発売 価格:320円

今号では、新連載「ハルカゼマウンド」が巻頭カラーで54ページを掲載。「あかね噺」、「キルアオ」がセンターカラーとなっている。この他読み切りとしてKOJIRO氏が描く「愛する者の祓い方」15ページが掲載されている。

