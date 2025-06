ルヴァンカップは16日、プライムラウンドの組み合わせ抽選会を行った。プライムラウンド進出の8チームは、プレーオフラウンドを勝ち上がった 柏レイソル 、横浜FC、湘南ベルマーレ、サンフレッチェ広島の4チームに加え、クラブワールドカップ2025やAFCチャンピオンズリーグエリート2024-25出場によりプライムラウンドからの出場となる浦和レッズ、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、横浜F・マリノスとなる。ホーム&アウェー方式でトーナメント戦が行われ、決勝は11月1日に国立競技場で開催される。

リーグ最下位で苦しむ横浜FMは、リーグ2位の柏と対戦する。クラブW杯に出場する浦和は川崎Fとの対戦となった。18年王者の湘南は22年王者の広島と戦う。初のベスト8となった横浜FCはリーグ2連覇王者の神戸と相まみえる。【準々決勝】[第1戦]9月3日(水)横浜FM vs 柏 [日産ス]浦和 vs 川崎F [埼玉]湘南 vs 広島 [レモンS]横浜FC vs 神戸 [ニッパツ][第2戦]9月7日(日)柏 vs 横浜FM [三協F柏]川崎F vs 浦和 [U等々力]広島 vs 湘南 [Eピース]神戸 vs 横浜FC [ノエスタ]【準決勝】[第1戦、第2戦]10月8日(水)、10月12日(日)横浜FMvs柏の勝者 vs 川崎Fvs浦和の勝者広島vs湘南の勝者 vs 神戸vs横浜FCの勝者【決勝】11月1日(土)