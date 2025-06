BEGINが、デビュー35周年を記念し、全国35公演のホールツアー<BEGIN 「さにしゃんサンゴSHOW!!」 〜35年目の音楽旅団ツアー〜>の開催を発表した。また、7月2日発売のニューアルバム『太陽』にも収録される最新曲「なんくる君であれ」のミュージックビデオを6月16日12時に公開され、新たなアーティスト写真も同時に解禁した。 ◆BEGIN 動画 BEGINは、5月10日に地元・沖縄で開幕した35周年<さにしゃんライブハウスツアー>を全公演全てでソールドアウトし各地のオーディエンスを盛り上げてきたが、6月15日にそのツアーファイナル公演を渋谷クラブクアトロで開催した。そのファイナル公演の終盤、ステージに立つ比嘉栄昇(Vo)から、2025年9月より35周年の全国ホールコンサートツアーを開催することが発表された。初日9月19日の東京・かつしかシンフォニーヒルズから2026年3月29日の沖縄・石垣市民会館まで続く、全35公演。チケットはオフィシャルFC『かりゆしネット』での最速先行受付が開始されている。 そして、本日公開された「なんくる君であれ」のミュージックビデオは、BEGINの原点である石垣島で全編撮影された作品だ。自然と暮らし、風と時間が優しく流れるこの島の風景と住民の方々が、彼らの歌と見事に溶け合う作品になっているという。映像ディレクターは、「三線の花」のミュージックビデオも手がけた山口保幸。数々のアーティストの映像作品を生み出してきた山口が、35周年を迎えたBEGINとその故郷“石垣”の“今”を温かく切り取っている。映像の中には、石垣の子どもたちや島の人々が登場し、まるで島全体が祝福しているかのような映像に仕上がっているとのこと。 ◆ ◆ ◆ ◾️山口保幸 コメントこのMVは、石垣島に生きる人々の「今」をありのままに記録した、静かなドキュメンタリーです。風や海の音に包まれた島の風景の中、真っ直ぐにカメラを見つめるまなざしは、ピュアで正直で、胸を打ちます。「なんくるないさ」は、ただの楽観ではなく、変わりゆく世界の中で自分らしく、しなやかに生きてゆこうよというメッセージだと感じます。そんなBEGINの音楽のあたたかさと眼差しが、映像を通してあなたの心に届きますように。 ◆ ◆ ◆ さらに、BEGINのデビュー35周年を記念した特設サイト「BEGIN 35th ANNIVERSARY さにしゃん スペシャルサイト」では、新たな企画として「わたしとBEGIN」がスタートした。BEGINと縁のある著名人や関係者、ライター/音楽評論家35組が、お祝いコメントと共にBEGINとの思い出を語る企画となっている。第一弾には森山良子、MONGOL800、かりゆし58、兵庫慎司が登場。毎月豪華なラインナップで更新していく企画になっており、こちらもぜひチェックしてほしい。 ◾️アルバム『太陽』発売日:2025年7月2日(水)https://lnk.to/begin_taiyou_CD ◯初回限定盤 :CD +Blu-ray+Photo Book(AMEJ-1001)\8,800(税込)◯通常盤 :CD(AMEJ-1002)\3,500(税込)◯【完全限定生産】アスマート限定スペシャルセット: CD +Blu-ray+Photo Book+グッズ(AMEJ-1003)価格¥9,409(税抜)/\10,350(税込)*“太陽”オリジナルグッズ -フード付き冷感タオル-付き ▼アルバム収録曲 01. 太陽 02. ほなバイバイ〜大阪マドロス女〜 03. 沖縄Sunshine Day 04. ワイキキシェル 05. 星空の下のRADIO 06. 4匹のチワワ 07. ただ雲になる 08. 開拓者 09. 夜空にブルースを 10. 空気いただきます 11. なんくる君であれ ●初回限定盤 BEGIN35周年記念公演さにしゃんサンゴSHOW!!(3月30日 日本武道館公演) 3月30日(日)に日本武道館で開催された35周年記念公演のBlu-ray 「太陽」、「なんくる君であれ」を含む全31曲、約170分の日本武道館ライブ映像作品が初回限定盤およびアスマート限定スペシャルセットに完全収録。 […]

