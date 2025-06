SHISHAMOが、新曲「君に聞きたいひとつのこと」を6月25日に配信リリースすることを発表した。 この楽曲は、 名前も知らない“君”に思いを馳せる主人公のリアルな心情を描いた片想いラブソングとなっているという。カフェの席から“君”を見つめる女の子が描かれたジャケットイラストは、今回も宮崎朝子(G, Vo)の描き下ろしとなる。 そして、この新曲「君に聞きたいひとつのこと」が、6月16日21時から放送されるFM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!! -」にて、ラジオ初オンエアされることも決定しているので、是非チェックしてほしい。 ■デジタルシングル「君に聞きたいひとつのこと」2025年6月25日(水)配信リリース ◆オンエア情報FM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!! -」放送日時:6月16日(月)21:00 〜 23:48番組オフィシャルサイト:http://funky802.com/rockkids/ ※エリア圏外の方でも、radikoプレミアム等にて視聴可能。https://radiko.jp/share/?t=20250616220000&sid=802 関連リンク ◆SHISHAMO オフィシャルサイト

