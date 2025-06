<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE>東京ドームの2日間、そして今回の京セラドーム大阪のステージを見ている間、これはコンサートじゃなく何か別の集会と言ったほうがいいかも……という思いが沸いていた。 ◆ライブ写真 もちろん眼前で繰り広げられたのは当代最高のライブエンターテインメントであり、そこで鳴っているのは音楽以外の何物でもない。しかし、ただのそれではない。ずっとそんな気がしていた。式典や儀式に近いかなとも思ったが、厳かな空気はほとんどなかったので、それとも違う。“30th Anniversary”なのでデビュー30周年記念祝賀会ではあったのだろうが、パーティ感も薄かったように思う。パリピ的な騒ぎはなかった。この日のアンコールでTERUの誕生日が祝われたけれど、全体を見たらGLAYの誕生会という感じでもなかったように思う。入学式や卒業式でもないし、ましてや冠婚葬祭とも違う。 あの感じはどう喩えたらいいものか…としばらく考えていたのだが、途中でそれに近いものをひとつ思い付いた。株主総会だ。筆者は株主総会なるものに出たことはないので、伝え聞く限りのそれではあるのだが、あの空気感は会社の最高意思決定機関に近いものではなかったか。そんな気がした。観客は株主で、GLAYは経営陣。30年間やってきたバンド≒法人の何度目かの決算期。セットリストと演出はバンド側からの議題提案で、観客の反応はその承認であるような、そんな雰囲気だった。 オープニングナンバーは「誘惑」。「Come on! TOSHI!」とTERUが叫べばスネアドラムが高らかに鳴らされる。のっけから観客のテンションはMAXだ。京セラドーム大阪は観客席が360度に巡らせてあり、東京ドームや全国各地のアリーナ会場とは明らかに音の響きが違う。観客の声が場内によく響くようだ。アリーナに居る観客には声が降ってくるような感覚があったのではなかろうか。シンガロングの声もよく分かる。サビの大半では観客にマイクを向けられてほぼオーディエンスが歌っていたが、歌声が密集しても言葉がはっきりと聴き取れる。そういう感覚があった。会場内の一体感がこれまで以上に高まった印象はある。 続く「嫉妬」は“『口唇』『誘惑』に続く“漢字2文字シリーズ”としてシングル候補に挙げたが、メンバーから総ボツを食らった“曲だそうなので世間一般の誰もが知る楽曲ではないけれど、疾走感とソリッドさは「誘惑」に匹敵、あるいはそれ以上だ。とりわけHISASHIのギターがいい。彼のパーソナリティ、キャラクターが伝わってくるような旋律と音色だ。それに合わせて煌びやかなビーム、ライトが場内を縦横無人に駆け巡る。京セラドーム大阪は天井にステンレスシートが貼られ外光がまったくと言っていいほど入らないので、時刻は16時とまだ明るいにも関わらず照明が映える。照明効果にも煽られて場内の気分はアガッていく。 「生きてく強さ」と「グロリアス」は共に1996年発表の2ndアルバム『BEAT out!』収録曲。ライブハウス中心だったGLAYのライブ会場がホールへと移り変わっていった時期に生まれたナンバーであり、これまで大小問わず様々な場所で披露され、GLAYのコンサートを彩ってきた。個人的には、いつだったか忘れたが、TAKUROが「生きてく強さ」を指してこんなことを言っていたことを思い出す。「仮にライブでやった新曲があんまり観客に受けなかったにしても、TERUが“「生きてく強さ」!”と叫んで演奏を始めたら、その場の空気を一変させることが出来る」。それほどにライブ披露に自信を持っているという逸話だ。 「グロリアス」はGLAY初のチャートトップ10入りを果たしたナンバー。こちらもGLAYを代表する楽曲であり、盛り上がらないはずがない。「生きてく強さ」のサビはTAKUROのバックコーラスに合わせてほぼ観客が歌うような恰好になった。同様に「グロリアス」のCメロ《ポケットの夢 それぞれの 人生を賭けたね》も観客だけで歌われた。いずれも場内にこだまのように響き渡るその歌声にはなかなか感動的なものがあった。そこに集まった人たちが紡いできた“それぞれの人生”を称え合うアンセムは、30周年の交歓を余計に際立たせていたように思う。 定番のアップチューンでオーディエンスを乗せ、オーディエンスと共に歌う。序盤からバンド側は最も基本的な“GLAYならではの楽しみ方”をしっかりと示した。それに対して観客は精一杯歌い腕を振ることで応える。それは、デビュー当初から培ってきた楽曲たちがGLAYのライブを支える屋台骨のひとつなっていることを、株主≒観客が歓喜を持って承認している姿のように見えた。MCでTERUに話を振られたJIROが「1曲目から舞い上がってしまって(苦笑)」と語っていた。メンバーの中では比較的冷静にバンドを見ているように思えるJIROがそう言うんだから、相当な手応えがあったのだろう。ステージ上ではにかむJIROの姿を見たのは一体いつ以来だったろうか。 MCを挟んでメドレー。ここでGLAYはまた別の屋台骨を見せてくれた。選曲も絶妙だった。上からものを言うようで恐縮だが、筆者が思ったことを素直に述べさせてもらうと、『DRIVE 2010〜2024年』の投票結果で、「シキナ」が2位と知った時、“さすがにGLAYのファンは解ってるなぁ”と思わず膝を打ったし、嬉しくなった。「シキナ」は2010年発表の10thアルバム『GLAY』の1曲目。シングルカットもされていないし、これまでライブで欠かさずやり続けてきたナンバーというわけでもない。しかし、「シキナ」はどこからどう聴いても名曲だ。デビューから2000年代までのGLAYとは趣を異にしながらも、GLAYらしさが貫かれた紛うことなき傑作と断言できる。2011年の『rare collectives vol.3』にライブ音源が収録されているものの、2020年の『REVIEW II -BEST OF GLAY-』では選曲されなかったので、“『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』には是非入ってもらわねば…!”との多くのファンが推したのだと想像するに難くない。 このメドレーセクションは、言わば世間一般にはあまり知られていないけれど、ファンであればこそ愛する名曲が連なっていたように思う。「STREET LIFE」と「Missing You」はシングル曲ではあるものの、「都忘れ」と「MIRROR」は「シキナ」同様にシングルでなく、いずれも『DRIVE 1994〜2009年』の投票でTOP20にランクインされている。ファンの支持は熱い。特筆すべきは、序盤とは逆に、観客の声がほぼ聴こえず、身振り手振りもほとんど見られなかったことだ。口ずさむ人はいただろうが、それが会場全体を包むようなことはなかったし、リズムに合わせて身体を揺らす人もいるにはいたものの、ジッとステージを見ている人がほとんどだった。 どの曲もTERUの歌の主旋律が美しいだけじゃなく、ギターを始めとする楽器の旋律も綺麗で、観客はメロディとアンサンブルに身を委ねている。そんな印象だった。「シキナ」でのHISASHIとTAKUROという個性の異なるギターの掛け合い。ラウドな「Missing You」のサウンドを確実に支えるJIRO、TOSHIのリズム隊。「MIRROR」では村山☆潤のエレピの音色があの楽曲に潜むどこか冷淡な空気感を見事に表現していたように思う。これもGLAYだ。メロディと歌詞も優れているが、それだけに留まらないバンドの奥深さがメドレーというスタイルだったからこそ凝縮して見せつけられたような恰好だった。まさに聴きどころだったし、“異議なき時は沈黙をもって答えよ”ではないけれど、オーディエンスはあえて過度なレスポンスをしないことで、このGLAYを是認している空気は確実にあったと思う。 そうかと思うと、続いては、HISASHI、JIRO、TOSHIの3ピース編成で、キャッチーさ、ポップさが極めて薄い直情的パンクナンバー「BLACK MONEY」だ。メドレーでの楽曲以上に、あまり世間には知られていないロックチューンである。だが、当たり前だがこれもGLAYだ。冒頭に映されたHISASHIがポリスキャップを手に取る映像から歓声が上がっていたから、ファンのニーズはかなり高いことが分かる。言わばGLAYの極北も株主≒観客から当然のことながらしっかりと認められたのであった。 さて、今回の<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE>が株主総会に近いということを最も感じたのは、リーダー・TAKUROがオーディエンス(=ファン)を指して放った「皆さんは今日からGLAYです」という宣言だ。GLAYはバンドであり、メンバーはTERU、TAKURO、HISASHI、JIROである。しかし、それだけでGLAYを構成しているわけではない。無論サポートメンバーがいて、スタッフがいることで作品や公演が制作されるわけだが、それだけじゃなく、受け手=聴いてくれる人、コンサートに参加する観客──端的に言えば音源やチケットを購入してくれる人がいてこそ成立している。 冒頭でGLAYは経営陣、観客は株主と言ったのはそこだ。昔とある人物が“時代の風雲児”などとメディアで取り上げられた頃、“会社は経営陣のものか? 株主のものか?”といった論争があった。その論争の中身はここでは語らないが、バンドとファンの関係も似たようなことが言える。その意味で、今回のTAKUROの宣言の持つ意味は大きい。バンドは経営陣、株主双方のものであるという哲学をはっきりと示したのである。それは以下のMCにも表れていたように思う。 「本当に頼りないリーダーで申し訳ないと思いながら30年間頑張ってきました。GLAYを守ってきたつもりではいましたが、それは違うということにいつしか気付きました。GLAYをここまで守ってくれたのは皆さんです。GLAYを守ってくれてありがとうございます。GLAYを見付けてくれてありがとうございます。そして京セラドームに連れてきてくれてありがとうございます」 送り手、受け手の区分なく、共にGLAYのステークホルダーであることを、GLAYのリーダーが公言したのである。加えて言うなら、3日間、延べ15万人の前で、何度も「ありがとうございます」と感謝の言葉を添えながらそれを明言したのだ。GLAYはバンドのものであり、ファンのものでもある。共にGLAYを守っているのだ。だからこそ、ここでTAKUROは未完成楽曲の披露を選んだのだろう。 「僕がアコギでジャラジャラ弾いて、HISASHIがアレンジしてくれたりJIROがアレンジしてくれたり、TERUが仮歌、キーを合わせてくれて、そんなこんなでTOSHIが入り、亀田(誠治)さんがいたりムラジュン(=村山☆潤)がいたり、(GLAYの楽曲は)たくさんの協力者があってできるんですけど、皆さんはGLAYですよね? それじゃあ、皆さんの前でこれから先どうやって生きていいのか分からない男の歌を(演奏します)」 そう前置きして披露されたのは「NEVER-ENDING LOVE」。未音源化どころか、まさにTAKUROがひとりでアコギを鳴らし歌う、楽曲の最も原初的な形──種子のような状態だ。TAKUROの歌とギターをオーディエンスはじっくりと聴き入り、「NEVER-ENDING LOVE」の演奏後は温かい拍手が贈られていた。リーダーからの提案に、株主の皆は納得した様子だった。同曲は遠くない将来に音源化されることだろう。そして、そこまでのプロセスには、有形無形に関わらず、このドームツアーでバンドが得た何かが必ず注入されると確信する。 […]

