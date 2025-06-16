¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦&¹¾¸ý¤È¤â¤ßÉ×ºÊ¡¢¥°¥¢¥à¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡ª¡×¡Ö±üÍÍ¤º¡¼¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ê67¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾¸ý¤È¤â¤ß¡Ê57¡Ë¤¬¥°¥¢¥à¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦&¹¾¸ý¤È¤â¤ßÉ×ºÊ¤¬½êÍ¤¹¤ë¡È¹âµé³°¼Ö¡É¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡1996Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿2¿Í¡£»ÞÆ¦¤ÏSNS¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·ëº§¼°¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ç¼¼Ö¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄGLC350e¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î11Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬29²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö29Ç¯¤«¤¡¡Á¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¤¿¤À¤¿¤À29Ç¯´Ö¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿²Ç¤Ë´¶¼Õ¡ª´¶¼Õ¡ª¡ª¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦»ö¤Çº£²ó¤ÎµÇ°ÆüÎ¹¹Ô¤Ï¥°¥¢¥à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤¤¤Û¤Û¤¨¤àÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥°¥¢¥à¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª
¡¡13Æü¤Ë¤Ï¡ÖÅ·µ¤¤âÎÉ¤¯ºÇ¹â¤Î¥°¥¢¥à¡¡ºß½»¤ÎÍ§Ã£¤È¤âÂçÁû¤®¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Ç¯¤·¤ÆËèÆü¥×¡¼¥ë¤ä³¤¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ±Ë¤®¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï·ëº§30Ç¯¡ª¡ª¡¦¡¦¡¦¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡©¡©¡©³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡Á ¤«¤¡¤µ¤ó¡×¤È¡¢¹¾¸ý¤È¤È¤â¤Ë³¤¤ä¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥é¥Ö¥é¥Ö¡ª¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö±üÍÍ¤º¡¼¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë