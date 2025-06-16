LE SSERAFIM ¥µ¥¯¥é¡õËÜÅÄÍã¤Î¸òÎ®¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡ª¡¡¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö´éÌÌ¶¯¤¹¤®¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄÍã¤¬¡¢6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤È»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶µ®½Å¡ª¡¡LE SSERAFIM ¥µ¥¯¥é¡õËÜÅÄÍã¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£Èþ½÷¡ßÈþ½÷
¡¡ËÜÅÄ¤¬º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à BABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï 2025²Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿21»þ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È3Ëç¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤ÎËÜÅÄ¤È¥°¥ì¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÅ»¤¦¥µ¥¯¥é¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¥µ¥¯¥é¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿LE SSERAFIM¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOT¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤¬Â³¤¡¢¤µ¤é¤Ë3ËçÌÜ¤Ë¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¾Ð´é¤ÎËÜÅÄ¤Î»Ñ¤¬¡£Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ½÷¤ÈÈþ½÷¡ª¡×¡Ö´éÌÌ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿³«¤¤¤Æ¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥µ¥¯¥é¤ÈËÜÅÄ¤Î¸òÎ®¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÜÅÄÍã¡×Instagram¡Ê@tsubasa_0627official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶µ®½Å¡ª¡¡LE SSERAFIM ¥µ¥¯¥é¡õËÜÅÄÍã¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£Èþ½÷¡ßÈþ½÷
¡¡ËÜÅÄ¤¬º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à BABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï 2025²Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿21»þ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È3Ëç¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¥µ¥¯¥é¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿LE SSERAFIM¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOT¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤¬Â³¤¡¢¤µ¤é¤Ë3ËçÌÜ¤Ë¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¾Ð´é¤ÎËÜÅÄ¤Î»Ñ¤¬¡£Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ½÷¤ÈÈþ½÷¡ª¡×¡Ö´éÌÌ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿³«¤¤¤Æ¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥µ¥¯¥é¤ÈËÜÅÄ¤Î¸òÎ®¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÜÅÄÍã¡×Instagram¡Ê@tsubasa_0627official¡Ë