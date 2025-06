任天堂の「Nintendo Switch 2」では、一部のNintendo Switch向けゲームをプレイすると、フレームレートが向上したり、ロード時間が短縮されたりするという恩恵があります。Nintendo Switch 2をプレイするとパフォーマンスが向上するゲームはどれで、逆にパフォーマンスが悪化してしまうのはどれなのかを、有志が検証中です。Nintendo fans are compiling a master list of what games run better - or worse - on Switch 2 | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/nintendo-fans-are-compiling-a-master-list-of-what-games-run-better-or-worse-on-switch-2有志によりNintendo Switch 2での動作が検証されたNintendo SwitchゲームリストはReddit上にあります。記事作成時点では検証済みのNintendo Switchタイトルは396本です。例えば、任天堂が公式にNintendo Switch 2向けの無料アップデートを配信している「ARMS」の場合、公式は「解像度の向上・フレームレートの向上・HDRに対応」と表記しています。Redditの検証リストでは「携帯持ち時とドック接続時の両方でフレームレートが向上しており、解像度もダイナミックスケーリングされているが、ロード時間の短縮はほとんどない」と報告されています。伸縮自在の拳を使って戦うNintendo Switchの爽快格闘スポーツゲーム「ARMS」をプレイ - GIGAZINEなお、任天堂は「Nintendo Switch 2向けにパフォーマンス向上アップデートを配信している11タイトル」を発表しており、ARMSもその中の1タイトルです。Switch 2でアップグレード可能なゲームと進化する内容について新しく11タイトルを任天堂が発表 - GIGAZINEただし、公式のアップデートなどは配信されていなくても、Nintendo Switch 2でプレイすることでパフォーマンスが向上するタイトルもある模様。例えば、「Diablo 3:Eternal Edition」はアップデートは配信されていませんが、フレームレートの向上およびロード時間の短縮が報告されています。Nintendo Switch 2でプレイすることでパフォーマンスが悪化するタイトルもあるようで、例えば「Blacksad:Under The Skin Limited Edition」はゲームプレイ中にクラッシュすることが報告されています。また、任天堂の販売タイトルであるゼノブレイドシリーズは、「ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション」を除き、「すべてパッチ未適用であるためグラフィックが悪化する」と報告されています。しかし、任天堂は「ゼノブレイド3」でNintendo Switch 2向けのアップデートを配信済みです。フレームレートの改善などは実際の数値から比較した客観的なデータですが、「より鮮明なテクスチャに改善された」などのコメントはあくまで個人的な印象に基づく主観的なデータであり、技術的な詳細を深く掘り下げる手段もないため、リストの製作者は「ハードウェア(Nintendo Switch 2)がゲームに何らかの影響を与えているという確証はない」「皆さんが共有している情報をまとめいているだけで、情報の中には矛盾したものや誤ったものもある可能性がある」と注釈を入れています。