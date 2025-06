長沢燃料商事は、自社の炭製品「やまが炭(ヤマガタン)」の技術を活かした新商品「炭の樹(スミノキ)」を開発しました。

長沢燃料商事「炭の樹(スミノキ)」

長沢燃料商事は、自社の炭製品「やまが炭(ヤマガタン)」の技術を活かした新商品「炭の樹(スミノキ)」を開発しました。

応援購入サイト「Makuake」にて2025年6月16日より先行販売を開始。

ズボラでも枯らさない新感覚グリーンです。

■「炭の樹(スミノキ)」商品概要

植物に理想的な環境と土の煩わしさから解放される、炭と植物との新しい暮らし方

「炭の樹(スミノキ)」は、土の代わりに黒炭を使用した画期的な植物インテリアです。

山形県の豊かな森林資源と厳しい気候から生まれた、高密度で良質な楢(なら)材を100%使用した黒炭をつかっています。

植物に理想的な土壌と、お部屋にも人間にも優しい、先進的なカーボングリーンポッズを開発しました。

「炭の樹」

■特長と機能

独自の給水構造

1. 優れた通気性と給水性:炭の多孔質構造特性を活かした最適な植物育成環境を実現

2. 独自の給水構造:下から紐で水を吸い上げるので水やりで周囲を濡らす心配がなく、紐に水を含むことで水量が一定になり過剰供給になりません。

また、水の量が一目でわかります。

3. 虫が寄りにくい清潔さ:土を使用していないため、室内に虫を呼び込む心配がありません

4. スタイリッシュなデザイン:シンプルで美しいガラス容器と炭の組み合わせが、どんな空間にもなじみます

5. 管理のしやすさ:毎日の手間も少ないので長くきれいな状態を保てます。

初心者でも簡単に育てられます。

6. ブランド炭使用:炭には「やまが炭」を採用しているので、その品質は間違いなし。

■ラインナップ

植物の種類は全部で5種

植物の種類は全部で5種。

1. クロトン・アキュビフォリア

2. シェフレラ

3. ペペロミア・プテオラータ

4. サンスベリア・ミカド

5. パキラ

並び立つ姿はとても瑞々しい

■やまが炭とは?

「火付きよし」「火力よし」「燃焼時間が長い」など、素材を焼くのに適した良質な黒炭。

寒暖差の大きい気候風土である、山形県米沢市で育った密度の高い「ならの木」を、炭焼き職人が温度管理を徹底し、ゆっくり時間をかけて焼いています。

炭窯の様子

量販店で販売されている一般的なマングローブ炭に比べて高価ではありますが、燃焼用として使う際は火力や燃焼時間に優れ、結果として非常にコストパフォーマンスに優れた黒炭です。

グッドデザイン賞受賞

やまが炭パッケージ

販売中の炭インテリア「炭の香」

■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名: 土不要!ブランド炭が水と空気のバランスを保つ。

ズボラでも枯らさない新感覚グリーン

期間 : 2025年6月16日(月)〜2025年7月30日(水)

早期購入者には2025年7月中に先行でお届けするリターン(超早割)もあります。

プロジェクト終了後に納品予定で、その後一般販売を計画しています。

<リターン例(税込み)>

3,820円:【超早割】炭の樹×1個

3種いずれか(クロトン・ペペロア・サンスベリア) 20%OFF 限定30個

4,000円:【超早割】炭の樹×1個

2種いずれか(シェフレラ・パキラ) 20%OFF 限定30個

6,120円:【2個セット超早割】炭の樹×2個 5種からいずれか 30%OFF 20個

13,850円:【5個セット割】炭の樹×5個 5種全て 35%OFF 30個

※その他、雰囲気のでるギフト用パッケージセットや、台座セットもあります(「台座と炭2個セット」の画像参照)

※一般販売予定価格

クロトン・ペペロミア・サンスベリア:4,785円(税込み・送料別)

シェフレラ・パキラ :5,005円(税込み・送料別)

台座と炭2個セット

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 土の代わりに炭で育つ新感覚グリーン!長沢燃料商事「炭の樹(スミノキ)」 appeared first on Dtimes.