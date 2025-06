アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」にて、プレゼントが当たる新規インストールキャンペーンと、『リロ&スティッチ』学習イベントが開催されています☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」新規インストールキャンペーン/『リロ&スティッチ』学習イベント

ディズニーやピクサーの45作品以上を題材に、英語を楽しく学べる大人向け英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

特に、英語に苦手意識のある方や、勉強の継続が難しいと感じていた方から 「まるで絵本を読んでいるように、楽しみながら学べる」 「ディズニーだからこそ続けられる」 といった声が寄せられています。

リスニング中心の”「聞くだけ」学習”をはじめ、AIによる発音チェック機能や、”ディズニー公式のメダルやアートを集められる「コレクション」”など、楽しみながら英語力が身につく機能を多数搭載。

忙しい日常の中でも、スキマ時間を活用して自然と英語が習慣化する、そんな学びのスタイルが提供されています。

そんな「ディズニー ファンタスピーク」にて、新規インストールキャンペーンと『リロ&スティッチ』学習イベントを開催中です☆

新規インストールキャンペーン

応募期間:2025年6月10日(火)〜6月26日(木)

プレゼント内容・当選人数:

・ディズニーストア ギフトカード:抽選10名

・アプリ内チケット20枚:応募者全員

応募方法:

1. 「ディズニー ファンタスピーク」をインストール

2. アルク公式アカウント(@alc_press)をフォロー

3. キャンペーン対象ポストをリポスト

4. アプリ内の応募フォームにて応募完了

※インストール後、PRO会員(7日間無料トライアルを含む)になると当選確率2倍になります

※応募規約をご確認のうえ、参加ください

ディズニー作品やピクサーの作品を通じて英語を学べるアプリとして、2023年のリリース以降、多くのユーザーに支持されてきた「ディズニー ファンタスピーク」

現在までの累計ダウンロード数は27万を超え、学習の継続率や満足度の高さにも好評を博しています。

今回、より多くの方にアプリを体験してもらう機会として、新たにインストールキャンペーンを実施。

アプリ未体験の方も「ディズニー ファンタスピーク」の世界観と、楽しく学べる英語学習機能が体験できます。

6月限定学習応援イベント『リロ&スティッチ』

実施期間:2025年6月10日(火)〜6月26日(月)

プレゼント品:

アプリ内チケット20枚当選人数:応募者全員にプレゼント応募条件:「物語を聞く」を5回学習リバーシブルマグ当選人数:抽選5名応募条件:「スピーキング」を2回学習

「ディズニー ファンタスピーク」では、英語学習のモチベーションを高めるために、定期的に学習応援イベントを実施中。

今回の6月限定イベントは「6月26日=スティッチの日」にちなんだ特別企画です。

アプリ内の「リスニング」や「スピーキング」機能での学習回数に応じて、プレゼントに応募できます。

応募者全員にアプリ内チケットがプレゼントされるほか、『リロ&スティッチ』モチーフグッズが抽選で5名に当たるイベントです。

抽選で「ディズニーストアギフトカード」と『リロ&スティッチ』モチーフのグッズが当たる期間限定イベント。

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」にて実施されている、新規インストールキャンペーンと『リロ&スティッチ』学習イベントの紹介でした☆

※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです

