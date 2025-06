HYBEのパン・シヒョク議長がダイエットに成功し、アイドルグループに並んでも違和感のない姿で注目を集めている。

【写真】パン・シヒョク議長、ダイエットに成功

6月15日、パン議長は自身のインスタグラムを更新し、「Congrats on your new voyage!(新たな旅立ちおめでとう!)」というコメントとともに、HYBEの新J-POPグループ「aoen」との記念写真を公開した。

公開された写真では、パン議長がメンバーたちとお揃いの青いジャケットを着用し、aoenのシグネチャーポーズを披露している。新人アイドルたちのセンターにいても違和感がないほどのビジュアルが印象的だ。

(写真=パン・シヒョク議長Instagram)

パン議長は、大幅な減量に成功して以降、見違えるほどスリムな姿に変貌し、世間を驚かせたが、その体型を現在も維持し続けている。

なお、aoenはオーディション番組『応援-HIGH〜夢のスタートライン〜』を通じて結成されたグループで、6月11日に正式デビューを果たし、現在は精力的に活動している。

(記事提供=OSEN)