【MLB】ドジャース 5-4 ジャイアンツ(6月15日・日本時間16日/ロサンゼルス)

【映像】みんなパパの顔に!話題となったファミリー映像

ドジャースの大谷翔平投手がジャイアンツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。3打数3安打1四球と25試合ぶり今季8度目の猛打賞と躍動した。この日は“父の日”ということもあり、中継の合間に試合前のほのぼのとしたファミリーショットが公開された。

映像ではカーショー、ベッツ・ファミリーの仲睦まじげな様子や、テオスカー・ヘルナンデスがベンチで子どもたちと一緒にヒマワリの種シャワーを楽しんでいる様子もあり、中継の視聴者からは、「テオファミリーええな」など、注目を集めていた。

また、試合前にはドジャース公式Xから動画も投稿され、ファンの間で大きな反響を呼んだ。投稿されたのは、「For Father’s Day, we asked some special fans to imitate their favorite Dodger player.(父の日に向けて、特別なファンたちに“お気に入りのドジャース選手の真似”をお願いしました)」というメッセージとともにアップされた動画。登場したのはスミスやキケ・ヘルナンデス、ベッツ、フリーマンらの“ミニチュア版”とも言える子どもたちだ。

小さな手でバットを構え、ボールを投げる姿は、どこか本物のパパのプレーを彷彿とさせる雰囲気。パパたちの特徴をしっかりと捉えたモノマネに、ファンからは「子供達がお父さんをよく見てるのがめっちゃ解る」「みんなパパの特徴しっかり捉えてるwww」といったコメントが相次いだ。

中でも話題となったのは、キケの娘さん。映像ではキケが投手としてマウンドに立った際の独特のヘッドギア姿を手作りの小道具で完全再現。これには「キケのお嬢さんが、あの投手キケの独特のキャップを手作りしていて、もう」「キケ氏の娘ちゃんのメット完璧」など、多くのファンを癒したようだ。

大谷の第一子はさすがに登場しなかったが、「オオタニサンファミリーも早く見たい」「来年はSHOHEI FAMILY見られるかな〜」「パパ谷も見たいね」といった声も多く見られ、“来年のお楽しみ”として期待が高まっている。

父としての顔をのぞかせる選手たちと、それを真似する子どもたち。ドジャースの粋なプレゼントに、「朝から癒しでしかねぇ」「可愛いの大渋滞」「ドジャースやるなあ。そのうち大谷ファミリーも…楽しみですね」といった温かな声が溢れていた。

(ABEMA『SPORTSチャンネル』)