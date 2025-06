冷蔵庫に入れていた食材を腐らせて処分した経験は、きっと誰にでもあるでしょう。そんな食品ロスを減らすサポートをしてくれるのが、冷蔵庫専用のガジェットです。

↑家計にも環境にもよさそうな「シェルフィー・ライト」(画像提供/Yanko Design)。

イタリアのスタートアップ・ヴィテシーが発表したのは「シェルフィー・ライト」と名付けられた冷蔵庫用ガジェット。

野菜や果物が腐ってしまうのは、植物ホルモンの一種であるエチレンガスが収穫後も放出され、それによって熟成が促されてしまうのが理由です。そこで、このガジェットは内蔵されたフィルターによって、冷蔵庫内のエチレンガスを吸収し、食材の腐敗を遅らせる働きがあるのです。

エチレンガスと同様に、食材の腐敗のもう一つの原因となるバクテリアも一緒に吸着。わかりやすくいえば、冷蔵庫用の小さな空気清浄機というわけです。

サイズは高さ14cm、幅10cm、奥行き7.6cmと財布程度の大きさ。充電すれば、およそ3週間は使用できて、フィルター部分はナノコーティングされているため、ときどき軽く水ですすぐだけでOK。これを冷蔵庫に置くだけで、いちごなら7日間、トマトは8日間、ズッキーニは12日間も長持ちするのだとか。

食品ロスを減らすだけでなく、食費の節約にもつながるこんな冷蔵庫用ミニ空気清浄機。名案かもしれませんね。

【主な参考記事】

Yanko Design. Save $2000 a Year With This Tiny Fridge Gadget That Keeps Food Fresh for 2X Longer. June 8 2025

