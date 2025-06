回転寿司チェーン「くら寿司」にて、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボしたキャンペーンを期間限定で開催!

くら寿司オリジナルの「ちいかわ」メニューが販売されるほか、限定デザインの寿司皿などがもらえるほか、「ビッくらポン!」のゲームにも「ちいかわ」たちが登場します☆

くら寿司「ちいかわ」コラボレーションキャンペーン

キャンペーン開始日:2025年6月27日(金)〜

開催店舗:全国のくら寿司店舗

※「くら寿司 大阪・関西万博店」では実施されません

※お持ち帰りを含む (どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外)

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

イラストレーター・ナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の漫画「ちいかわ」

2020年からXで投稿が開始され、大人から子どもまで幅広い世代で人気を博し、現在のXフォロワー数は2025年6月12日時点で402万人を突破しています。

2024年春以来3度目となる「ちいかわ」とのコラボ企画を、くら寿司にて開催決定!

キャンペーンでは、“炊飯器「無限白米湧きドコロ」”や“「討伐対象」を倒すともらえる報酬袋”など、「ちいかわ」のストーリーをモチーフとした2つのコラボメニューが新たに発売されます。

また、期間中に店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」のゲーム動画がコラボ仕様となり、「ちいかわ」や「ハチワレ」といった人気キャラクターが登場。

「ビッくらポン!」で当たりが出ると、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。

加えて第1弾、第2弾、第3弾の計3回にわたり、税込み2,500円のお会計ごとに、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやうちわ、寿司皿をプレゼント☆

くら寿司×「ちいかわ」コラボメニュー

「ちいかわ」のストーリーをモチーフにした2つのコラボメニューが新登場。

“炊飯器「無限白米湧きドコロ」”や“「討伐対象」を倒すともらえる報酬袋”などがラインナップされます。

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります

湧きドコロごはんのお寿司茶漬け

価格:480円

販売期間:2025年6月27日(金)〜8月6日(水)

持帰り:不可

アニメ第12話に登場する、お寿司を持って走っていた「ハチワレ」が転んでできた「お寿司茶漬け」を再現した「湧きドコロごはんのお寿司茶漬け」

ストーリーにも度々登場する「無限白米湧きドコロ」に見立てたお椀に、たまご、マグロ、サーモンにいくらがトッピングされています。

毎朝店舗で昆布やカツオなどから出汁をとって作るこだわりの“くら出汁”をかけてお楽しむメニューです。

討伐成功!報酬袋うどん

価格:530円

販売期間:2025年6月27日(金)〜8月6日(水)

持ち帰り:不可

“「討伐対象」を倒するともらえる報酬袋”を、うどんにトッピングしている餅巾着で再現した「討伐成功!報酬袋うどん」

毎朝店舗で作るこだわりのうどん出汁が餅巾着に染み込み、口の中に風味豊かな出汁の香りが広がります。

また、ランダムでカードが配布され、カード裏面には頑張りたい目標を書ける「がんばることリスト」がデザインされています。

全8種類のカードから、どのデザインがもらえるかはお楽しみです☆

「ビッくらポン!」のゲームに全3種のコラボ動画が登場

実施期間:2025年6月27日(金)〜8月6日(水)

※「スマホで注文」のゲーム動画は「ちいかわ」ではありません

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると「ビッくらポン!」のゲームに挑戦でき、「ちいかわ」とコラボしたオリジナル動画が楽しめます。

「巨・くら寿司」「釣り」「討伐」の3つのアニメーションで、あたり・はずれのドキドキ、ハラハラ感をお店で楽しめるのも嬉しいポイントです☆

「ビッくらポン!」で当たる!くら寿司×「ちいかわ」オリジナルグッズ

実施期間:2025年6月27日(金)〜8月6日(水)※無くなり次第終了

「ビッくらポン!」で当たりが出た方には、くら寿司でしか手に入らない特別な景品をプレゼント。

キーホルダーとして使えるフィギュアや「ちいかわたち」を描いた缶バッジ、マグネットシートなどが用意されます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」が楽しめます

フィギュア

種類:全5種

キーホルダーとしても愛用できるフィギュア。

「ちいかわ」たちがくら寿司のメニュー「ねぎまぐろ」や「イタリアンティラミス」「くら出汁」などに変身したかわいい限定デザインです。

缶バッジ

価格:全8種

作中に登場する武器の“さすまた”や“討伐棒”などを持った「ちいかわ」たちが描かれた缶バッジ。

「ハチワレ」や「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」など全8種からいずれか1つがランダムでもらえます。

マグネットシート2枚セット

種類:全5種

くら寿司の「抗菌寿司カバー鮮度くん」をバックに、各キャラクターがかわいくデザインされたマグネットシート。

ラインナップは「ちいかわ」と「カブトムシ」、「ハチワレ」と「ラッコ」、「うさぎ」と「あのこ」、「モモンガ」と「労働の鎧さん」、「くりまんじゅう」と「シーサー」の5種類です。

くら寿司×「ちいかわ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

開催期間:

第1弾 2025年6月27日(金)〜

第2弾 2025年7月11日(金)〜

第3弾 2025年7月25日(金)〜

第1弾、第2弾、第3弾の計3回にわたり「ちいかわ」のオリジナルグッズプレゼントキャンペーンを実施。

税込み2,500円のお会計ごとに、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやうちわ、寿司皿がプレゼントされます。

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外)

第1弾:クリアファイル

実施期間:2025年6月27日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

限定数量:合計で先着70万名限定

6月27日からの第1弾でもらえるのは、デイリーに活躍してくれるクリアファイル。

「ちいかわ」や「ハチワレ」「うさぎ」がネタのお布団をかけてお皿の上に寝そべっています。

第2弾:うちわ

実施期間:2025年7月11日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

限定数量:合計で先着70万名限定

打ち上げ花火や提灯を背景にしたうちわを7月11日よりプレゼント。

まぐろやえびなど、お寿司をモチーフにした花火にも注目です☆

第3弾:寿司皿

実施期間:2025年7月25日(金)〜無くなり次第終了

種類:全4種

限定数量:合計で先着70万名様限定

7月25日からの第3弾では「ちいかわ」たちをデザインしたすし皿をプレゼント。

くら寿司のお皿と同じサイズに仕上げられた、使い勝手の良いテーブルウェアです。

グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定:店内装飾

グローバル旗艦店 原宿

実施期間:2025年6月27日(金)〜8月6日(水)

グローバル旗艦店 原宿と、

グローバル旗艦店 なんばパークスサウス

グローバル旗艦店 なんばパークスサウスの2店舗限定で、店内装飾を実施。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がお寿司になってゲストお出迎えするなど、フォトスポットとしても楽しめます。

くら寿司オリジナルの「ちいかわ」メニューやグッズが登場するスペシャル企画。

くら寿司「ちいかわ」コラボレーションキャンペーンは、2025年6月27日より開催です☆

ふり塩熟成中トロや贅沢かに盛り合わせ!くら寿司「とろとかに」フェア ふり塩熟成中トロや贅沢かに盛り合わせ!くら寿司「とろとかに」フェア 続きを見る

※一部店舗では価格が異なります

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルメニューの販売や寿司皿などのグッズプレゼント!くら寿司「ちいかわ」コラボレーションキャンペーン appeared first on Dtimes.