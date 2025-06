Kis-My-Ft2の通算11枚目となるニューアルバム『MAGFACT』が各種サブスクリプションサービスでの配信をスタートさせた。 今作は5月21日(水)にパッケージがリリースされたアルバムで、アルバムタイトル『MAGFACT』は、「MAGnet(引きつける⼒)」+「FACT(事実)」= “くっついて生まれた音楽” という意味の造語で、新たな可能性を求めて他者と繫がり、自らをアップデートしていく挑戦的な姿勢を具現化した作品となっている。 収録曲の中にKamikaze Boy(MAN WITH A MISSION)提供の「Glory days」、かねてから親交のあるサンドウィッチマンをゲストボーカルに迎えたコラボ曲「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」などの楽曲が含まれているのも聴きどころだ。 さらに、『MAGFACT』に収録されている大沢伸一提供曲「CHEAT」が、メンバーの千賀健永出演のドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』のオープニングテーマにも決定した。ドラマはテレ東系にて7月7日(月)より放送スタートする。 また本日16日20時には、「CHEAT」1 Cut Movie ShowがKis-My-Ft2の公式YouTubeチャンネルに公開される。こちらは全編を通してワンカットで撮影された映像になっており、メンバーがそれぞれの個性を活かした華やかな衣装を身にまとい、ファッションショーのような世界観の中ランウェイを歩く様が映し出される。この映像の演出はメンバーの二階堂が監修しており、衣装は玉森がプロデュースしているとのこと。 ■Kis-My-Ft2 公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@KisMyFt2※「CHEAT」1 Cut Movie Show は6月16日20時公開 ニューアルバム『MAGFACT』 発売日:2025年5月21日(水)配信日:2025年6月16日(月)『MAGFACT』配信リンク https://kis-my-ft2.lnk.to/MAGFACT_STR購入はこちらから https://kis-my-ft2.lnk.to/magfact ■初回盤A[CD+DVD] JWCD-25107/B\3,960(税込)[CD+Blu-ray] JWCD-25106/B\3,960(税込) [CD収録内容]M1 “11th” OvertureM2 Glory daysM3 お疲れ様です!feat.サンドウィッチマンM4 Curtain callM5 Half BakedM6 MerameraM7 FIGHTERSM8 CHEATM9 ロリポップM10 メロディ [DVD / Blu-ray収録内容]・「Glory days」Music Video・「お疲れ様です!feat.サンドウィッチマン」Music Video・MAGFACT Behind the Scenes [封入特典]シリアルナンバー [仕様]スリーブ仕様 ■初回盤B[CD+DVD] JWCD-25109/B\3,960(税込)[CD+Blu-ray] JWCD-25108/B\3,960(税込) [CD収録内容]M1 […]

