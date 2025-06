日本スウェーデン歯科学会は、「スウェデンティスト認定講習会2025」を2025年12月7日(日)に東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)で開催します。

スウェデンティスト認定講習会2025

開催日時:2025年12月7日(日) 9:00〜16:30

定員 :360名

会場 :東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)

〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3-1

東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分

都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分

主催 :日本スウェーデン歯科学会

●参加費

早期割引キャンペーン

※2025年7月31日までのお申し込み・ご入金の方は5,000円オフとなります。

〈学会員価格〉

歯科医師 :20,000円→15,000円

歯科衛生士・その他:15,000円→10,000円

〈非会員価格〉

歯科医師 :30,000円→25,000円

歯科衛生士・その他:25,000円→20,000円

日本スウェーデン歯科学会は、「スウェデンティスト認定講習会2025」を2025年12月7日(日)に東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)で開催!

参加費用について、7月31日(木)までのお申し込みの方限定で、5,000円の早期割引を実施中です。

【スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」】

歯科医療の先端国といわれているスウェーデンレベルの治療と予防、クリニックの設備やインプラント治療のプロトコルなど、スウェーデンの歯科ガイドラインのアップデートをいち早く紹介し、スウェーデン式の歯科治療を提唱する「一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会」が2025年12月7日(日)に東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)において、スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」と題する認定講習会を開催します。

スウェデンティストとはスウェーデンスタイルの治療と予防を理解し、積極的に取り組む歯科医療従事者の称号です。

10年に1度改定されるスウェーデンナショナルガイドラインの責任者ピーター・リングストロム先生より最新の情報が発信されます。

当日はピーター・リングストロム先生他、時代を変えていく講師陣による特別講演が予定されています。

講演会に参加すると、「スウェデンティスト認定証」「イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ」「カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証」が授与されます。

■スウェデンティスト 認定証

スウェデンティストとは スウェーデンスタイルの治療と予防を理解し、積極的に取り組む歯科医療従事者の称号です。

■イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ

受講された方全員に「イエテボリ大学 日本スクーリング ディプロマ」が授与されます。

■カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証

受講された歯科医師・歯科衛生士には「認定証」その他受講者には「修了証」が授与されます。

【「スウェデンティスト認定講習会2025」講師陣】

ピーター・リングストロム教授・ステファン・レンバート教授

「スウェデンティスト認定講習会2025」講師陣

■ピーター・リングストロム教授[日本スウェーデン歯科学会会長]

■ステファン・レンバート教授[日本スウェーデン歯科学会副会長]

■Kim Hyun Jeong 教授[ハーバード大学医学部 麻酔科学 博士後期研究員・ソウル大学校 歯学部 大学院 教授・アジア歯科麻酔科学会 執行委員会 委員・大韓デジタルヘルス学会 副会長]

■中原 維浩 先生[一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会 理事・医療法人社団 栄昴会 理事長・DECT株式会社 代表取締役社長]

■谷口 善成 先生[一般財団法人日本スウェーデン歯科学会 理事・医療法人社団善歯会グループ 理事長]

■小野 芳司[日本スウェーデン歯科学会 事務局長・医療法人財団 興学会 代表理事・日本アンチエイジング歯科学会 理事]

■小林 孝至[一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会評議員・ブルージラフ株式会社 代表取締役社長]

●講習会詳細

早期割引キャンペーン

「スウェデンティスト認定講習会2025」スケジュール

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京大学 伊藤謝恩ホールで開催!スウェデンティスト認定講習会2025 appeared first on Dtimes.