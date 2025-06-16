「ちいかわパーク」の入場チケット抽選販売が6月16日より開始
【「ちいかわパーク」チケット抽選販売】 抽選申込：6月16日10時～6月23日23時59分 対象日：7月28日～8月31日 当選発表：7月1日12時
Juiceは、「ちいかわパーク」のチケット抽選販売を6月16日10時より受付を開始した。受付期間は6月23日23時59分。
「ちいかわパーク」は池袋・サンシャインシティ アネックスに7月28日よりオープンするイラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品「ちいかわ」の世界に入り込める体験型施設。
本抽選販売では7月28日～8月31日を対象としたもので、申し込みは一人につき1回、最大4名分まで申し込みが可能。また、販売状況やキャンセル等による空き状況に応じて二次抽選を実施する場合もある。
／- ちいかわパーク【公式】 (@chiikawa_parkjp) June 16, 2025
チケット予約開始⭐️
＼
2025年6月16日(月)10:00～
本日より、「ちいかわパーク」入場チケットの
抽選申込がスタート📲
対象日：2025年7月28日(月)～8月31日(日)
抽選申込：2025年6月16日(月)10:00～6月23日(月)23:59
🔽お申込みはこちら（公式HP）https://t.co/pp0dOrezNQ… pic.twitter.com/wMiUYvK0Da
(C)nagano